Coronavirus.- CSIF demana a Educació "ampliació d'instal·lacions, reforç de professorat i disminució de ràtios"

CSIF lamenta, en un comunicat, que les classes conclouen aquesta setmana en Infantil i Primària i l'administració "encara no ha planificat detalls fonamentals del pròxim curs".

L'organització recalca que la Conselleria "no ha proposat un pla real de mesures a adoptar en qüestions fonamentals com reducció de ràtios o ampliació d'espais en els centres, dos temes prioritaris per a mantindre la distància i minimitzar el risc de contagis".

"Opcions com fer classe en el pati o en parcs no poden veure's com una mesura general a aplicar perquè cal tindre en compte factors climàtics com el fred a l'hivern o les pluges", argumenten.

"Necessitem un projecte que englobe tots els centres i adapte les instal·lacions", assenyalen els responsables de CSIF, que afigen que també troba a faltar, a hores d'ara, que "no existisca un increment del pressupost en educació" destinat a la citada millora d'instal·lacions i a "augment de plantilla, una qüestió bàsica per a disminuir les ràtios d'alumnat per aula i per a reforçar la formació de cara a l'inici del pròxim curs".

La central sindical insisteix que la Conselleria "presente plans reals i concrets, que contemplen un increment de la inversió per a fer front a les necessitats educatives".

El sindicat urgeix el departament a convocar la Mesa Sectorial i a plantejar ja els detalls de l'inici del curs 2020-2021. "No es pot jugar amb la salut de famílies i professorat ni amb la formació de l'alumnat", remarquen.