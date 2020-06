Feijóo niega "madrileñofobia" y lamenta que se "intoxique": "Aquí cualquier español será bien recibido"

Bajo su punto de vista, "hay gente que usa la pandemia para crear divisiones entre españoles". "Y yo le aseguro que aquí cualquier español será bien recibido", ha advertido el mandatario gallego, en declaraciones a los medios en Santiago, antes de remarcar que lo único que pretende la Xunta es que los turistas "vengan con seguridad".

La "misma seguridad" que, ha añadido, quieren teer los gallegos que están fuera de la Comunidad. De hecho, ha subrayado que son "muchos" los gallegos que viven o han vivido en Madrid, como él mismo.

Así, ha circunscrito sus palabras sobre las restricciones de movilidad al deber de los presidentes autonómicos de velar por la seguridad sanitaria de sus vecinos. "Si se pone en peligro la salud pública de los ciudadanos, tenemos que actuar; si no lo hiciésemos, estaríamos en un supuesto de irresponsabilidad", ha apostillado.

Sin embargo, ha percibido que "hay algún interés en intoxicar sobre determinados planteamientos de Galicia con otras comunidades y, en concreto, en relación con Madrid".

GALICIA "QUIERE QUE VENGAN" LOS MADRILEÑOS

Por ello, ha afirmado que quiere "dejar claro" que Galicia "quiere y necesita el turismo, y muy especialmente el turismo de mayor competencia y de mayor valor añadido, que es el de las personas que vienen de Madrid de visita y tienen sus casas aquí".

"Queremos que vuelvan, que vengan y que estén con nosotros, cómo no", ha dicho el presidente gallego. "Volvemos a invitarles y decirles que vengan, no quince días, si pueden venir 30 o un mes y medio, mejor", ha añadido más tarde, antes de precisar que esta invitación es "perfectamente compatible" con decir que, si hubiese brotes "en una zona, en un hospital, un barrio o una ciudad", habría que actuar "por el bien de todos" y "mantener la salud pública".

"Pediría que no se haga demagogia con la salud. Lo que pretendemos es que vengan cuantas más gentes mejor a Galicia y que tengamos garantía de salud pública en todos los territorios que conforman nuestro país", ha esgrimido el presidente.

LA "DONACIÓN" DE RESPIRADORES, PRUEBA DEL "COMPROMISO" CON MADRID

En sus declaraciones, Feijóo ha recordado que, durante la pandemia, Galicia "donó" respiradores a Madrid, lo que le costó críticas por parte de determinados partidos. A su modo de ver, esa "donación" de respiradores "sin saber" si "harían falta" en la Comunidad evidencia el "compromiso" de Galicia con los madrileños.

Por ello, ha lamentado que se trate de "intoxicar" y de sugerir que Galicia "no quiere que venga gente de Madrid".

Finalmente, ha negado que haya "madrileñofobia" en la Comunidad. "Yo no he visto ninguna preocupación porque vengan madrileños. Al contrario, no queremos que no vengan, sino que vengan", ha aseverado, para concluir que lo que pretende la Xunta es poner a disposición de todos los visitantes la información sanitaria precisa para que puedan disponer de la misma si surge algún problema.

POLÉMICA

Las palabras de Feijóo han generado una polémica en la que han entrado con dureza dirigentes de Vox, por ejemplo, que han atribuido al también líder del PP gallego y candidato a la reelección un "nacionalismo excluyente".

Asimismo, se han pronunciado dirigentes de su partido como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado sentirse "dolida" por la "madrileñofobia".