La segona superilla de València estarà al barri d’Orriols

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat la creació d’una superilla al barri d’Orriols. L’àmbit d’actuació serà el delimitat entre els carrers del Pare Viñas, del Duc de Mandas, de Reig Genovés i de Sant Vicent de Paül. Gómez ha ressaltat que València comptarà, juntament amb la del barri de la Petxina, amb dos superilles. “Un model de recuperació d’espai públic que fomenta la sostenibilitat i l’accessibilitat universal, al mateix temps que dota de qualitat urbanística i identitat als barris de la ciutat”, ha indicat.

Les superilles són una manera de recuperar espai públic a les ciutats, la qual consisteix a aprofitar les interseccions entre els carrers propis de les estructures urbanes dels eixamples o altres tipologies, tancant-les al pas rodat (sempre permetent l’entrada de vehicles d’emergència, veïns i l'accés a garatges privats) i creant nous recorreguts per als vianants, on s’involucren noves formes de mobilitat que fomenten aspectes socials i mediambientals dins de les comunitats.

La superilla del barri d’Orriols serà la segona que s’implantarà a València, sent la primera la del barri de la Petxina en l’encreuament del carrer Palleter amb Calixt III. El projecte, que ja ha començat a redactar-se, vol involucrar al veïnat en el procés de disseny per a així aportar caràcter i identitat al disseny urbà.

L’objectiu és millorar l’accessibilitat universal per al vianant, creant a més un entorn amb caràcter de plaça aprofitant la geometria existent al sud del carrer de l’Arquitecte Rodríguez i solucionant el desnivell que presenta este carrer. A més, es busca “reforçar la condició d’espai urbà amb la introducció d'un paviment coherent i durable, així com seccions d’arbratge i plantacions per crear una major infraestructura verda”.

Es tindran també en compte aspectes del disseny en la pavimentació, el mobiliari o la vegetació, dotant-los “d’un caràcter distintiu alhora que funcional”. Això reforçarà, segons l’Ajuntament, la identitat del barri, que tindrà un nou espai públic que “té en compte les seues necessitats, buscant la integració i implicant tant als veïns, com a artistes o grups locals que vulguen deixar el seu segell estètic en l’espai”.

La superilla d’Orriols “ampliarà les oportunitats de recuperació d’una zona amb manques dotacionals i elevats índexs de pobresa”, ha assegurat Sandra Gómez. “El projecte dotarà al barri d'un espai públic singular de qualitat per als vianants que, a més, inclou aspectes com el placemaking, creant un espai amable per al veïnat; la sostenibilitat, incorporant criteris que transferisquen resiliència i funcionalitat a l’entorn; l’accessibilitat com a sinònim de qualitat de vida; i la regeneració de l’espai urbà seguint la filosofia de València, Ciutat de Places”, asseguren des del consistori.

“Apostem per rehabilitar i regenerar urbanísticament els carrers dels nostres barris amb la finalitat d’ajudar a millorar la qualitat de vida de les famílies que viuen en ells”, ha afirmat Sandra Gómez. “Volem arribar a tots els barris de València, però especialment a aquells que presenten més dificultats”. El termini de redacció del projecte s’estima en quatre mesos.