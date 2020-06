Demi Lovato consigue vender la mansión de Beverly Hills en la que sufrió una sobredosis

Ya está más que recuperada, pero es normal que ciertos recuerdos sea mejor apartarlos del todo, porque si bien las heridas hay que airearlas para que sanen, una vez así, ya está la cicatriz como memorándum. No hacen falta más pistas. De ahí que Demi Lovato recuerde perfectamente su paso por rehabilitación debido a una sobredosis, pero no quiere tener que revivirlo cada día.

La actriz y cantante norteamericana de 27 años ha conseguido por fin desprenderse de la mansión en la que sufrió en 2018 una sobredosis que casi acaba con su vida, una espectacular casa ubicada en el lujoso barrio de Beverly Hills, en la ciudad californiana de Los Angeles.

Tal y como detallan varios medios estadounidenses, la artista adquirió la propiedad hace cuatro años, suponiendo para ella un desembolso de 8,3 millones de dólares, algo así como 7.907.000 euros. Ahora mismo pedía por ella algo más, nueve millones de dólares.

Sin embargo, después de todos sus escándalos, sus asesores le recomendaron que bajase los precios y ella redujo 100.000 dólares. Esto ocurrió el año pasado, y aún así nadie se acercaba ni remotamente a la cifra que había estipulado la autora de éxitos como Sorry not sorry o Confident.

Sin embargo, la tendencia del mercado estaba cada vez más en contra de Lovato, dado que seguía a la baja y el casoplón, que cuenta con siete cuartos de baño, suite, una bar, piscina privada y unas vistas inmejorables de Laurel Canyon, ya le estaba quemando entre las manos.

Por ello ha debido de optar por no perder más dinero y aceptar la primera buena oferta que se le ha presentado. Dadas las circunstancias, es una venta perfecta, pues el comprador está dispuesto a abonar hasta 8,25 millones de dólares, muy poca diferencia con lo que ella llegó a pagar en 2016.

No se sabe dónde está pasando la cantante la cuarentena, pero sí que ha seguido trabajando sin parar. No por nada recientemente ha sacado un nuevo tema, I love me, que ha dedicado a su fans.