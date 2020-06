El Gobierno completa los 100.000 millones de avales ICO de los que aún no se han concedido el 37% de los créditos

El Gobierno ha completado este martes la línea de avales del ICO para autónomos y empresas, con un quinto y último tramo de 15.500 millones de los 100.000 millones previstos y de los que de momento todavía no se han empleado un 37,5%, 31.740 millones sobre los 85.500 millones liberados progresivamente desde marzo. La cifra la ha apuntado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y dimensionan las quejas que desde el principio de la pandemia han lanzado pymes y autónomos sobre las dificultades para acceder a créditos bancarios incluso respaldados por el Estado.

La aprobación de este último tramo ha dado a Montero la oportunidad de hacer balance en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el funcionamiento de “la mayor movilización de avales públicos que jamás se hayan puesto en marcha”. Según ha dicho, los 85.500 millones que han estado disponibles hasta ahora en avales -y a los que se suman los 15.500 de este martes- han permitido que autónomos, pymes y grandes empresas haya accedido a más de 69.000 millones mediante 560.000 operaciones por un importe avalado de 52.761 millones de euros.

Esta cifra es menor de los 85.500 millones disponibles en avales e indica que siguen sin utilizarse 31.740 millones, el 37,5% de los que estaban disponibles hasta ahora. Según vienen denunciando autónomos y pymes desde que se puso en marcha este instrumento, la línea de crédito no ha llegado en muchas ocasiones a quienes más los necesitan bien porque no quedan excluidos quienes tienen alguna deuda o los bancos solo quieren conceder créditos a quienes ya son clientes. También al principio fueron frecuentes las denuncias de que las entidades vinculaban estos créditos con aval del Estado a la contratación de otros servicios, algo que estaba prohibido, como tuvo que puntualizar en le Congreso la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño. Otra denuncia frecuente es que los bancos priorizar la amortización de deudas previas, de manera que el crédito no redunda en nueva liquidez para autónomos y empresas. A pesar de ello, el Gobierno mantiene que se ha aprobado el 98% de los préstamos.

Prioridad turismo

El Consejo de Ministros ha cerrado este martes la línea de crédito aprobado un último tramo de 15.500 millones que se dará prioridad a pymes, autónomos, empresas de automoción y de turismo. Según ha apuntado Montero, estas últimas han sido las que más se han beneficiado de la liquidez que ha facilitado la línea de créditos ICO.

En concreto, 7.500 millones de esta última partida serán para pymes y automomos; 5.000 millones, para el resto de empresas; 2.500 millones para impulsar el sector turístico, y 500 millones para impulsar el sector de la automoción.

173,5 millones para pymes e industria

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este marte 173,5 millones para industria y pymes a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

De ellos, 98,5 millones serán para financiar proyectos de pymes, empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores y con ellos pretende impulsar el avance tecnológico, reforzar la competitividad de pequeñas empresa y mejorar la financiación del emprendimiento.

La segunda partida, de 75 millones, financiará proyectos de I+D+i, 50 millones en la industria manufacturera y 25 millones para la industria conectada.