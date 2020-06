Beatriz Rico defiende a Fernando Simón: "Ojalá fuéramos agradecidos con quien se está dejando la vida desde marzo"

Si hay un rostro recurrente durante esta pandemia en televisión ese es el de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Se ha convertido en todo un símbolo, se han creado camisetas con su cara y muchos son los que lo alaban. Pero también los hay que lo critican duramente por sus declaraciones.

Pero hay personas que no dudan en mantener su apoyo al epidemiólogo y salir en su defensa, y la última de ellas ha sido Beatriz Rico, que habló sobre las palabras que dijo el experto a finales de enero en las que comentaba que España no tendría "más allá de un caso diagnosticado" de coronavirus.

Obviamente, Simón no podía adivinar lo que pasaría después con la Covid-19, que terminó convirtiéndose en una pandemia, por lo que la actriz ha querido defenderlo en sus redes sociales: "Quiero informaros de que las palabras de Simón [...] no son culpables de que luego hubieran muchos más [casos]. Sus palabras no desataron la pandemia ni mataron gente en el momento de ser pronunciadas".

Quiero informaros de que las palabras de Simón “no habrá más d 2-3 casos” no son culpables de que luego hubiera muchos más. Sus palabras no desataron la pandemia ni mataron gente en el momento de ser pronunciadas. Sólo fue una previsión que, desgraciadamente, no se cumplió. Y ya — Beatriz Rico (@bearicoactriz) June 15, 2020

"Solo fue una previsión que, desgraciadamente, no se cumplió. Y ya", he escrito en un primer tuit que acumula en menos de un día más de 9.000 likes. Entonces, la intérprete comenzó a recibir mensajes de otros usuarios mostrando su opinión contraria, por lo que se pronunció en otra publicación.

"Seguís empeñados en hacer culpable a Fernando Simón. Entiendo que la ira, a veces, necesita un saco de boxeo para desahogarse, pero la jueza ha confirmado que no le va a investigar", ha aclarado. "Eso debería daros pistas. Ojalá todos fuéramos agradecidos con quien se está dejando la vida desde marzo".