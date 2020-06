L'Audiència de Castelló ordena continuar la causa contra Nomdedéu i Brancal pel 'cas dels sobres'

D'aquesta forma, la Sala estima un recurs d'apel·lació presentat pel PP, que va presentar la querella que va donar origen a la causa. Aquesta circumstància va provocar que Brancal fora cessada en les seues funcions quan era vicealcaldessa després que el ple de l'Ajuntament decidira aplicar-li el Codi de Bon Govern.

L'Audiència considera en una interlocutòria comunicada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que de la instrucció seguida "resulten suficients indicis racionals de criminalitat per a no descartar la participació" dels tres investigats en la presumpta comissió d'un delicte de malversació de cabals públics, per l'enviament al 2014 de sobres amb propaganda electoral de Compromís a càrrec del pressupost municipal.

Al novembre del 2019 la causa va ser sobreseguda després de demanar la Fiscalia l'arxiu de la mateixa. El querellant va presentar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial en el qual sol·licitava que es revocara la resolució que decretava el sobreseïment provisional de la causa i s'acordara la continuació del procediment, en al·legar que el resultat de les proves permetia concloure la concurrència de tots els requisits exigits pel tipus penal objecte de querella -malversació de cabals públics-.