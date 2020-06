Coronavirus.- El PIB de la Comunitat Valenciana caurà un 9,6% enguany per la crisi de la Covid-19

Així es desprèn de l'estudi 'Impacte de la crisi del Covid-19 en les comunitats autònomes', elaborat per Funcas, que explica que la pauta sectorial determina en bona mesura l'impacte de la crisi sobre les regions enguany i condueix al fet que la resposta de la política econòmica "no hauria de ser tant territorial com sectorial".

El document assenyala que les comunitats autònomes amb un menor pes en la seua estructura industrial dels sectors més afectats i major presència del sector primari o d'indústries menys vulnerables patiran, en principi, un menor impacte econòmic.

"Paradoxalment, com més feble siga l'estructura productiva, menor serà l'impacte de la crisi, sempre que el turisme no represente una activitat predominant", explica Funcas, de manera que els territoris menys perjudicats seran els que tenen un pes elevat de les administracions públiques, així com les regions amb una indústria de menor contingut tecnològic o menys orientades a les exportacions.

La Comunitat Valenciana té un sector turístic rellevant, però compensa amb un pes més elevat del sector públic, per la qual cosa se situa entre les regions que patiran un impacte intermedi.

En concret, a la Comunitat Valenciana el sector Serveis va registrar una caiguda al març pel que fa a la mitjana de gener-febrer -a partir de dades desestacionalitzades-, del 17,7%, un retrocés inferior a la mitjana nacional (-21,8%). La caiguda de l'índex de producció industrial (IPI) valencià a l'abril també es va situar per sota de la mitjana nacional, -27,9% davant del -32%.

En l'àmbit de les exportacions, a la Comunitat les vendes d'automòbils van evolucionar negativament, en línia amb el conjunt del país, però la seua caiguda ha sigut contrarestada parcialment per un "significatiu repunt" de les exportacions de fruites, hortalisses i llegums.

Així, la regió valenciana va patir una caiguda menys intensa de les seues vendes a l'exterior. I és que en el conjunt nacional les exportacions van patir una important contracció al març, arrossegades pel sector de l'automòbil, així com pels derivats del petroli i tèxtil i confecció; mentre les vendes a l'exterior de fruites, llegums i hortalisses van registrar, en contrast, un creixement.

En la Construcció, el descens a la Comunitat Valenciana és de nou inferior a la mitjana, un -5,9% davaont del -7,7% en el conjunt del país.