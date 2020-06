Renfe augmenta l'oferta d'AVE i Llarga Distància amb origen i destinació València a partir del 22 de juny

En concret, hi haurà dos nous serveis AVE Madrid-València per sentit, ho suposa una oferta total de 10 trens, cinc trens per sentit, entre les dos ciutats, ha informat l'operadora en un comunicat.

També s'amplia l'oferta de trens de Llarga Distància amb un nou servei Euromed entre València i Barcelona, la qual cosa representa una programació diària de 10 serveis, cinc per sentit, que uneixen València amb Catalunya.

Renfe posarà a partir del pròxim dijous a la venda la nova oferta de serveis comercials, que inclou AVE i Llarga Distància, per a viatjar a partir del pròxim 22 de juny fins al 12 de desembre.

L'oferta de freqüències i trens se n'anirà ampliant en funció de l'evolució de la demanda i l'ocupació dels trens fins a recuperar els nivells previs a la crisi. La companyia posa a la venda els trens fins al 12 de desembre de manera que, amb aquesta venda anticipada, podrà observar l'evolució de la demanda a diversos mesos vista i habilitar els increments de trens i freqüències.

VIATJAR SEGUR

Durant el viatge en el tren és obligatori l'ús de mascaretes per part de tots els viatgers. Així mateix, per raons de seguretat sanitària no es presten els serveis a bord de restauració, repartiment d'auriculars i de premsa i venda d'articles. Renfe distribuirà tovalloles desinfectants als seus viatgers a bord i ha reforçat les mesures d'higiene i desinfecció en tots els seus trens.

La companyia ha iniciat el procés de certificació AENOR dels protocols de neteja i desinfecció dels seus trens contra la Covid-19 en el marc del programa Objectiu Tren Segur dissenyat per la companyia per a garantir que els seus serveis són operats amb les majors garanties higiènic-sanitàries.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir als viatgers màxima confiança a l'hora de viatjar i recuperar així els seus hàbits de mobilitat en transport ferroviari per a afrontar amb èxit la tornada a la normalitat.