El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente busca fórmulas para la simplificación administrativa

Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, en la reunión mantenida con los directores generales del Departamento, los servicios provinciales, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y el Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Según ha dicho, "la simplificación administrativa es un reto permanente que cobra fuerza en el contexto actual de crisis y nos obliga a dar un importante impulso para facilitar las gestiones a los ciudadanos". Olona ha precisado que no solo hay que apoyar a los diferentes sectores económicamente, "sino que una fórmula tremendamente eficaz es facilitar las tramitaciones administrativas".

En el caso del INAGA, el consejero se ha comprometido a impulsar once medidas que van a exigir una cuarta reforma de la ley que regula el INAGA, entre las que ha destacado la aplicación de la 'Declaración Responsable'.

Se trata de que el ciudadano no tenga que esperar a obtener una autorización expresa por parte de la Administración, sino que inicie la actividad bajo su responsabilidad. "No es una medida aplicable a todos los casos en los que se precisa de una autorización ambiental, pero sí que tiene un amplio ámbito de aplicación", ha precisado Olona.

Para el consejero, las empresas y la sociedad en general "han adquirido un mayor nivel de responsabilidad en relación con el respeto al medio ambiente con el paso de los años, por lo que ahora se puede dar este cambio de paradigma", además de que una Declaración Responsable "agilizaría considerablemente la tramitación de los expedientes administrativos".

CLARIFICACIÓN NORMATIVA

Otra medida pasa por una mayor clarificación de la normativa para que el ciudadano sepa de antemano lo que no se puede hacer. "La normativa ambiental deber ser mucho más concreta de tal manera que si existe una prohibición, el interesado no se moleste en tramitar un expediente", ha señalado Olona, que ha considerado que "no es una falta de acceso a la información, sino de que las normas concreten más y mejor".

El consejero ha estimado necesario evitar el estudio del caso a caso. "Hablamos de pequeñas actuaciones, como las roturaciones, donde tenemos miles de expedientes, puesto que en estos momentos se requiere de un estudio caso a caso que alargan excesivamente los procedimientos", ha aclarado.

Ha recalcado que el objetivo final del INAGA es proteger el medio ambiente. "No se trata de simplificar hasta el punto de poner el riesgo el medio ambiente, sino de evitar procedimientos que no aportan nada más que retrasos y perjuicios para el interesado", ha enfatizado Olona.

Asimismo, ha manifestado que el reto va más allá de la cuestión medioambiental y lo asume todo el Departamento, que gestiona también la agricultura, la ganadería, la gestión forestal, el agua y las industrias agrarias, entre otras cosas, que implican procedimientos, "tanto por la vía de la autorización, como por la vía de las ayudas, que es necesario simplificar".

En la reunión también se ha hecho hincapié en avanzar hacia la digitalización e impulsar la administración electrónica y eliminar procedimientos que han quedado anticuados, han apuntado desde el Ejecutivo aragonés.