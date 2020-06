La Audiencia de Castellón ordena continuar la causa contra Nomdedéu y Brancal por el 'caso de los sobres'

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el auto de sobreseimiento provisional de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Castelló y ha ordenado continuar con el procedimiento contra el actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; la exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal; y el que fuera asesor de Compromís, Miquel Torres, por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.

De esta forma, la Sala estima un recurso de apelación presentado por el PP, que presentó la querella que dio origen a la causa. Esta circunstancia provocó que Brancal fuese cesada en sus funciones cuando era vicealcaldesa después de que el pleno del Ayuntamiento decidiese aplicarle el Código de Buen Gobierno.

La Audiencia considera en un auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que de la instrucción seguida "resultan suficientes indicios racionales de criminalidad para no descartar la participación" de los tres investigados en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, por el envío en 2014 de sobres con propaganda electoral de Compromís a cargo del presupuesto municipal.

En noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El querellante presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se revocaque el auto que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa y se acordase la continuación del procedimiento, al alegar que el resultado de las pruebas permitía concluir la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el tipo penal objeto de querella -malversación de caudales públicos-.

Ahora, la Audiencia de Castellón estima el recurso del querellante al considerar que, examinada toda la instrucción seguida y las alegaciones de las partes, asiste la razón al recurrente, pues del resultado de las diligencias de investigación practicadas no es posible descartar la participación de los investigados en los hechos ilícitos denunciados, "pues existen suficientes indicios racionales de criminalidad para su imputación".

Así, la Sala indica que estas diligencias de investigación permiten deducir, provisoriamente pero también razonadamente, que los citados investigados como miembros del grupo municipal Compromís participaron de la decisión del envío de propaganda electoral de su partido con cargo al presupuesto del Ayuntamiento con independencia de quien materialmente colocara/llevara los envíos postales al servicio municipal de correos.

Enric Nomdedéu ha reaccionado a la decisión de la Audiencia Provincial en su cuenta de Faceboock señalando que dice -el juez- que no está suficientemente comprobado que "yo (que nosotros) no tenemos vínculo con los hechos que él mismo cuantifica que en una cantidad de 9 euos. La facultad me enseñó que lo que hay que probar es culpa, no inocencia. Pero él es el magistrado, y considera que tenemos que seguir investigando hasta que encuentren alguna evidencia, que reconozca que no hay en este momento'.