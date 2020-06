Vicky Foods tanca el 2019 amb una facturació de 352 milions d'euros, un 5,5% més

Segons ha informat la cadena en un comunicat, durant el 2019 va realitzar inversions per valor de més de 36,2 milions d'euros destinats a la incorporació de maquinària d'última generació, la inversió en millores en els processos de desenvolupament industrial, l'elaboració de projectes de R+D i de productes amb millor perfil nutricional, així com de tecnologia industrial.

El mercat internacional va continuar sent el principal motor de creixement de Vicky Foods el 2019, amb una facturació propera als 65,8 milions d'euros, la qual cosa va representar una pujada del 14,5% davant del curs 2018. D'aquesta manera, dels ingressos obtinguts el passat any, prop del 18,7% es correspon a les exportacions, amb el pa i la pastisseria com les categories que més han crescut en termes absoluts.

El conseller delegat de Vicky Foods, Rafael Juan, ha destacat que al 2019 es va seguir amb la línia de creixement dels anys anteriors "gràcies als tres pilars fonamentals que sustenten l'estratègia de la companyia: la innovació, la diversificació i la internacionalització".