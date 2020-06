SATSE: "Nos duele la boca de decir que España tiene de los mejores sistemas sanitarios del mundo y eso es mentira"

María José García, portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE, considera que la falta de previsión y de protección a los enfermeros y enfermeras durante la pandemia de coronavirus ha sido constante, y la atención sanitaria que se ha brindado la ciudadanía ha sido a costa del gran esfuerzo del colectivo.

En una entrevista concedida a 20minutos, García ha comentado los datos del nuevo estudio del sindicato, que revela que unos 74.000 sanitarios han sufrido la covid-19. Considera que "es mentira" que España tenga uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pues adolece de falta de recursos. Eso sí, cree que el sistema español es el mejor en cuanto a recursos humanos, pues tiene a los mejores enfermeros y enfermeras a nivel internacional.

-¿Faltó previsión y diligencia durante la pandemia, es la principal conclusión del estudio?

Sí, este estudio ratifica lo que veníamos denunciando desde el primer momento, que la falta de previsión y de medios de protección ha sido la constante en la lucha contra la pandemia y desde luego ha sido lo que ha generado que España tenga el deshonroso récord de profesionales sanitarios contagiados.

- ¿Ha sido responsabilidad directa de las autoridades?

Por supuesto, Los profesionales sanitarios, nadie lo puede poner en duda, han tenido un compromiso inquebrantable con la salud de la población y con el cuidado de los enfermos y pese a las carencias han puesto todo de su parte, han doblado turnos, han tenido una sobrecarga física y emocional tremenda, y desde luego lo que han detectado, lo que ellos manifiestan, es que no se han sentido apoyados en la medida que lo necesitaban por parte de las administraciones sanitarias

Han estado desprotegidos, la falta de EPI ha sido el más claro indicio de esa desprotección y por otro lado la sobrecarga de trabajo, han sido otras de las constantes. Se han sentido desprotegidos en todos los sentidos.

-Cuando se hace este tipo de observaciones a instancias oficiales se responde que es muy fácil criticar a toro pasado, ¿hubo un margen para que se hubiera obrado mejor?

Sí, hay indicios bastante claros y están ahí. Ya en febrero se dio orden de suspender todas las actividades formativas en las cuales concurriese personal sanitario. Si ya había indicios, si ya sabíamos lo que estaba pasando, si ya había una previsión de posible expansión del virus, y lo lógico y normal hubiese sido que nuestras administraciones sanitarias hubiesen tenido la previsión de proveerse del material necesario para atender estos casos.

No puede ser. La imagen que se ha dado de esos enfermeros y enfermeras con las bolsas de basura, improvisando pantallas de protección, ingeniándoselas de mil maneras para intentar tener algún método de protección, esas imágenes no se pueden volver a repetir. Parece ser que ahora mismo la disposición de equipos de protección está mejorando, alcanza en la encuesta un 5 raspado en cuanto a los equipos de que se disponen. Pero si nos llegara un posible rebrote, que puede estar a la vuelta de la esquina, y no dispusiésemos de los equipos necesarios para combatirlo, sería una total y absoluta falta de respeto a la ciudadanía y a los profesionales.

-Otra cosa que revela al encuesta es la falta de pruebas de detección a los profesionales, ¿esto sigue así?

Sí, se siguen haciendo pocas pruebas al colectivo, Es una de las denuncias del personal sanitario, que lo primero que había que hacer eran los test a los profesionales, porque una enfermera o un enfermero no se pueden convertir nunca en vehículos transmisores de la enfermedad, y ese es el riesgo que se ha estado corriendo. Tenemos más de 50.000 profesionales contagiados a los cuales no se les han hecho los test necesarios y podrían estar trasmitiendo la enfermedad, algo que va contra la profesión

-Comparados con los países de nuestro entorno, ¿se repiten estas condiciones o España está efectivamente en un deshonroso puesto?

Estamos en un deshonroso puesto. España viene arrastrando problemas en el sistema sanitario desde hace mucho tiempo. Nos duele la boca de decir que el de España es de los mejores sistemas sanitarios del mundo y eso es mentira, España sí tiene de los mejores profesionales del mundo, porque en las condiciones en las que han estado trabajando, de falta de medios, personal, de equipos de protección, si no tuvieramos los mejores profesionales del mundo no se habría dado la atención sanitaria que se ha llegado a prestar en este país.

Hubo sitios en los que la atención primaria casi se desmanteló, porque los recursos fueron a la atención hospitalaria. Vamos a ver si ahora, que estamos en una fase de calma, la retomamos, porque la atención primaria es fundamental, a la hora de ser el muro de contención de la enfermedad.

España necesita tener la atención primaria fuerte y para eso necesita los enfermeros y enfermeras necesarios para poder detectar los casos, establecer las medidas de aislamiento necesarias y la vigilancia de los contactos de esos casos. De tal manera que consigamos que los hospitales no se saturen, porque si no nos enfrentamos a una nueva crisis con un personal sanitario totalmente agotado.

El 15% de los enfermeros y enfermeras en España están necesitando ayuda psicológica. Y tener que volver a vivir una situación como la vivida hasta ahora es impensable.

-¿El colectivo sale muy diezmado de esta crisis?

Sale agotado, física y emocionalmente. Han estado doblando turnos y cambiando de unidades. Más del 20% se ha cambiado de unidad, con el estrés emocional que eso genera, porque cuando llegas a una unidad nueva, hasta que te habitúas a los protocolos, a su forma de actuación, sí que lleva una sobrecarga adicional y un estrés

Cuando los enfermeros y enfermeras ven esos comportamientos incívicos de algunos ciudadanos, que no respetan las medidas de seguridad o que se dedican a hacer fiestas, hay una constante, una frase que siempre dicen: "A una UCI me lo llevaba yo, para que vieran lo que se estaba viviendo". No hay cosa que más aterre a un profesional sanitario que volver a enfrentarse a lo que se vio en el pico de la pandemia.

-¿Cómo está el sistema sanitario de cara a un posible rebrote?

Ahora mismo parece que está comenzando a tomar un poco de oxígeno, el número de casos va disminuyendo, la atenciíon sanitaria se estña normalizando, precisamente por eso es importantísimo que no disminuyamos los recursos en la atención sanitaria, porque tenemos que cubrir varios flancos.

Debemos tener los enfermeros y enfermeras necesarios para dar respuesta a un posible rebrote. Y nos hemos dedicado durante dos o tres meses en un 90% a dar atención a pacientes covid, eso ha generado que las listas de espera se hayan disparado, que las consultas externas se hayan suspendido, que las intervenciones quirúrgicas también se hayan suspendido y ahí estamos jugando con el bienestar de las personas, en muchos casos con la vuelta al mercado laboral, A lo mejor no peligra la vida de la persona, pero sí el bienestar.

Es muy importante que ahora mismo tengamos los recursos suficientes para revertir esas listas de espera, dar respuesta a las necesidades de salud de los pacientes y al mismo tiempo estar prevenidos por un posible rebrote. Y trabajar para que exista una provisión de material suficiente para dar cobertura a ese posible rebrote que, desgraciadamente, el personal de enfermería esperamos.