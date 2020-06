Barceló dice que Atención Primaria tendrá los circuitos Covid y No Covid hasta que termine la pandemia

"Tenemos que tener los dos circuitos", ha comentado a preguntas de los medios sobre qué puede cambiar en el sistema sanitario tras el coronavirus.

Ante ello, Barceló ha explicado que todos los departamentos de salud tienen planes de contingencia, habilitados durante esta fase transitoria, y con "reservas estratégicas de material".

Sin embargo, ha precisado que los centros de Primaria también deben tener "dos circuitos: uno Covid y un no Covid", y que deberán mantenerse en funcionamiento hasta que el Ministerio de Sanidad "entienda que ya no es necesario, porque no sabemos si se va a poner fecha de finalización a la pandemia o no va a tener fecha de finalización".

Además, ha incidido en la necesidad de "esponjar" las agendas en las zonas con "más presión asistencial", en referencia a las zonas turísticas, y para evitar "una excesiva acumulación de pacientes en horas determinadas".

En ese sentido, Ana Barceló ha anunciado que se abrirán los centros de salud por la tarde este verano en las zonas donde se entienda que la presión asistencial lo determine.

RESIDENCIAS

Por otra parte, cuestionada por la desescalada en las residencias, la consellera de Sanidad ha recordado que estos centros cuentan con sus protocolos y "sobre cómo deben actuar".

Además, se ha referido al plan de contingencia, recursos humanos y materiales y "protocolos sobre si pueden o no recibir visitas". En cualquier caso, ha precisado que todo ello se aplica a las residencias que están "limpias" de Covid.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIAL

Por último, preguntada sobre la relación entre Salud Pública y Asistencial, Ana Barceló ha defendido que se está analizando las "fortalezas" y "debilidades" del sistema y "sobretodo detraer las enseñanzas que tienen calado y transcendencia".

La consellera se ha referido así tras visitar Salud Pública en Alicante y ha asegurado que ha trasladado a sus profesionales "la necesidad de incorporar a Salud Pública y Asistencia Sanitaria que ha trabajado de una manera colaborativa extraordinaria".

Al respecto, ha anunciado que se promocionará la salud, la alerta sanitaria, medioambiental, laboratorios y epidemiología: "En Madrid, les ha sorprendido muchísimo la complicidad y el trabajo conjunto y en red entre Salud Pública y Asistencia Sanitaria, que en Primaria ya existía con otro tipo de epidemias".

"Esta colaboración es la que se quiere potenciar y darle un giro en el sentido de complementar muchísimo más y hacer más presente esa colaboración estrechísima entre el ámbito de la Salud Pública y la Asistencia", ha zanjado.