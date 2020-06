Coronavirus.- Barceló incideix que no caben fronteres entre comunitats i apel·la a la responsabilitat dels turistes

"No es poden establir fronteres entre les comunitats si ens trobem en la mateixa fase i podem viatjar, no podem establir cap control", ha indicat a preguntes dels mitjans sobre la possibilitat d'establir algun control per als turistes espanyols com els es preveuen per als turistes estrangers a la seua arribada a territori valencià.

En eixe sentit, Barceló ha apel·lat, durant una compareixença de premsa després de visitar l'Hospital de Campanya situat en l'Hospital General d'Alacant, "a la responsabilitat de tots els ciutadans" que han "viscut la situació" i saben "perfectament com funciona i com hem d'actuar en cas que tinguem símptomes".