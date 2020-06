Cáritas València assiteix 12.000 persones durant el confinament, un 32% d'elles per primera vegada

Així ho han assenyalat aquest dimarts el director de Cáritas València, Ignacio Grande Ballesteros i la secretària general de la institució, Fani Raga Quiles, acompanyats pel bisbe auxiliar de València, Arturo P. Ros Murgadas, en la presentació de la Memòria Institucional corresponent a l'any 2019 i la seua actuació al llarg de la pandèmia pel coronavirus amb les persones i col·lectius empobrits.

Aquest increment de les atencions durant la pandèmia es va deure, fonamentalment, a la pèrdua de l'ocupació per causa dels acomiadaments o els ERTO realitzats per les empreses o a la pèrdua de l'ocupació informal com és la venda ambulant i de ferralla, economia submergida i ocupació domèstica no declarada durant el confinament.

En aquest sentit, els perfils de persones acompanyades durant aquests mesos per les Cáritas parroquials coincideixen amb els més habituals atesos en anys anteriors i amb els de major vulnerabilitat en la nostra Comunitat i són, famílies amb fills (reconeguda pel 76,9 % de les parròquies); persones que han perdut la seua ocupació o s'han vist afectades per un ERTO (59,4 %); persona estrangera en situació administrativa irregular (54,6 %); dona sola amb fills (42,4%).

Sobre aquest tema, la secretària general ha lamentat que la pandèmia ha constatat l'advertiment que la situació de "desigualtat" generada per la crisi del 2007 no s'havia corregit i que hi havia "moltes persones en la corda fluixa" amb "una integració molt insegura" i que aquesta crisi sanitària les ha portat a una situació de vulnerabilitat.

D'aquesta manera, a la "certa cronicitat" que ja havia de persones que no aconsegueixen eixir de la situació de vulnerabilitat, torna a augmentar les persones que per primera vegada acudeixen a Cáritas en cerca d'ajuda, una situació que, no obstant açò, ja havien començat a notar fins i tot en l'època de creixement d'abans de la pandèmia perquè "en l'actualitat tindre ocupació no garanteix eixir de la pobresa".

A més, ha mostrat la seua preocupació perquè la Comunitat Valenciana ja parteix d'una situació pitjor que la mitjana en tots els indicadors de pobresa: la taxa de pobresa és del 26%, 4,5 punts per sobre de la mitjana; la taxa de pobresa i exclusió Arope és del 30,2%, 4,1 punts més i la taxa de risc d'exclusió FOESSA un 20,3%, 1,9 superior. Així mateix, l'escletxa va augmentar el passat any ja que si entre les famílies més riques un 3,6% va ingressar més, entre les més pobres un 11,6% va percebre menys ingressos.

En total, durant el passat any es va atendre un total de 19.555 persones de les quals el 32% eren nous i per nacionalitats un 61% era estranger davant d'un 39% espanyol. Durant la Covid-19 s'han mantingut aquests percentatges i per açò, atés que estar en una situació administrativa d'irregularitat és "un dels factors clau d'exclusió", ha reclamat a les Adminsitraciones que "incidisquen més a promoure plans adequats perquè puga superar els reptes" i que s'incloga com a beneficiaris per al Salari Mínim Vital.

En concret, durant aquests mesos de confinament les Cáritas parroquials s'han centrat en accions d'acompanyament, orientació i informació, que han dut a terme de forma telefònica o telemàtica; atenció a necessitats bàsiques, per mitjà del repartiment d'aliments i productes d'higiene bàsics, de vals de compra per a supermercats i hipermercats o targetes solidàries. A més, han incrementat la coordinació amb les institucions públiques i privades del seu entorn per a poder acompanyar millor les famílies.

Per a sufragar aquestes accions, les Cáritas parroquials han invertit 431.653 euros només entre el 14 de març al 31 de maig, que se sumen als més de tres milions de l'any passat per a atendre les persones en situacions de major vulnerabilitat de la diòcesi. Aquests diners s'uneixen als 883.990 euros que ha invertit Cáritas Diocesana que s'han destinat, a més d'en el suport al treball de les Cáritas parroquials, en el manteniment dels seus programes i projectes d'atenció a les persones.

Un total de 199 persones han passat la pandèmia en les 38 vivendes cedides per Cáritas a famílies vulnerables, migrants i refugiats i persones en situació de sense llar. A més, 24 menors d'edat estaven allotjats en la Llar residència Mare de Déu dels Desemparats i dels Innocents, que es va engegar en el mes de desembre del 2019 i onze persones en situació de sense llar en el Centre San Esteban, reobert per a l'ocasió amb el suport de l'Ajuntament de València.

A més, s'ha dut a terme 61 projectes educatius i durant la pandèmia s'ha prestat una especial atenció als menors que no podien seguir la classe amb normalitat i que han baixat el seu rendiment i se'ls ha proporcionat accés a les noves tecnologies perquè pogueren seguir les classes reforçades amb activitats en línia. Igualment, es va atendre 149 dones en context de prostitució i tràfic i 1.218 insercions laborals.