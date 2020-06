Ciudadanos propone una modificación de la Ley General de Discapacidad para promover la accesibilidad cognitiva

El Senado debatirá este miércoles la admisión a trámite de una proposición de ley que busca "garantizar la accesibilidad cognitiva, por ejemplo, en el transporte, la comunicación o los servicios e instalaciones de uso público" de las personas con discapacidad y dificultades de comprensión y comunicación.

La iniciativa, promovida por el grupo parlamentario de Ciudadanos, supone una modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, y responde a las demandas y reivindicaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), así como las de organizaciones como Plena Inclusión, Down España y Salud Mental España.

La proposición de ley presentada por Ciudadanos e impulsada por el senador de la formación, Tomás Marcos, plantea, a partir de un Plan Nacional de Promoción de la Accesibilidad Cognitiva, "garantizar el desarrollo de la accesibilidad cognitiva, fundamentalmente para personas con discapacidad intelectual, con autismo, con TEA, y personas con discapacidad psicosocial", explica a 20minutos Tomás Marcos.

De esta forma, "establece la obligación de ofrecer formas alternativas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad", indica la formación naranja en un comunicado. Según cuenta el senador, "a través de sistemas de información, como la lectura fácil o las frases adaptadas para este público, las personas que tengan dificultad de comprensión de comunicación podrán establecer contacto con su entorno".

Tomás Marcos leerá este jueves, durante su intervención en el Senado, un texto de lectura fácil que ha sido testado con personas con discapacidad intelectual. "Se trata de validar los textos. Por ejemplo; quitar subjuntivas, poner menos comas, y formular frases muy cortas, entendibles y directas", explica, añadiendo que esto tiene aplicaciones, tanto a la hora de leer un diagnóstico médico, como en las indicaciones del transporte público, cuando tienen que leer alguna notificación para asistir a una formación, etc.".

Además, otra de las iniciativas consiste en la implantación de "sistemas aumentativos de comunicación", que se basan en la combinación de imágenes, con pictogramas, para acentuar la comunicación. "Las personas que tienen discapacidad intelectual o de desarrollo tienen muy buen procesamiento de imágenes. Entonces, a través de imágenes muy estandarizadas, pueden entender y puede ser una forma de comunicarnos con ellos y que el entorno no les sea agresivo", cuenta Marcos.

Sistema pictográfico de comunicación adaptado. Cs

La discapacidad invisible

La discapacidad cognitiva es "la discapacidad invisible", asegura Tomás Marcos, señalando que es una de las más olvidadas porque no es tan notable como puede ser una capacidad física, y "casi nadie se percata de que si, cognitivamente, el entorno no es accesible para una persona con este tipo de discapacidad, la consecuencia directa es que no participan en nada. No cogen transporte público, se siente intimidado porque no entiende lo que se le está comunicando en papel, etc.".

Otra de las propuestas que Ciudadanos planteará este jueves, es la la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva, dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, "con toda la investigación, todos los pictogramas, registros, las buenas prácticas que se hacen", que se recogerán para hacer un seguimiento de la evaluación en todo lo relativo a la accesibilidad cognitiva en España.

Asimismo, la modificación fija un máximo de dos años para la aprobación de un Plan Nacional de Promoción de la Accesibilidad Cognitiva, el primero con vigencia 2020-2025, y para la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva, como organismo dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad.

La iniciativa legislativa se debatirá este miércoles en el Pleno de la Cámara Alta, y, de ser tomada en consideración, se iniciaría el camino legislativo para actualizar la Ley General de Discapacidad de 2013. Del Senado, pasaría inmediatamente al Congreso, donde se tramitaría como cualquier proposición de Ley, con posibilidad de enmiendas, aprobación en Comisión y Pleno, y remisión al Senado, para segunda lectura, aprobación en esa Cámara y devolución al Congreso, en caso de haber introducido cambios, para ratificación final y entrada en vigor.