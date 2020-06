Oltra defèn que la regularització dels migrants de l'Aquarius és "imperatiu moral" del Govern dos anys després

Oltra ha assegurat que comprèn la reclamació de l'associació Aquarius Supervivents 2018 per la falta de papers dos anys després, encara que ha destacat la "sensibilitat" de la secretària d'Estat de Migracions per a facilitar l'engegada de la documentació.

L''Aquarius' va arribar a València després de l'oferiment de l'alcalde, Joan Ribó, com a port segur mentre "cap país admetia la seua entrada". "Un vaixell a la deriva en el Mediterrani amb homes, dones embarassades i xiquets, persones al límit de les seues forces físiques i amb històries molt doloroses", ha manifestat en declaracions a Europa Press després de la presentació dels cupons 'La il·lusió pot amb tot' de l'ONCE.

La també consellera de Polítiques Inclusives ha posat l'accent que ningú pot imaginar el que van haver d'afrontar fins a arribar a Espanya, "sobretot la travessia pel desert de Líbia amb experiències d'esclavitud, tràfic sexual i violacions abans d'embarcar".

Ha insistit que no poden tindre la consideració d'immigrants irregulars perquè "va ser precisament el Govern qui va acceptar l'oferta de l'alcalde i de la Generalitat" i entren dins dels supòsits extraordinaris per a una regulació administrativa. I ha atribuït les seues crítiques d'"utilització política" al temps d'espera.

APEL·LA A LA SENSIBILITAT DEL GOVERN

Per tot açò, la coportaveu de Compromís ha mantingut que Espanya ha de ser "sensible" a aquesta reivindicació i ha confiat que la seua situació se solucione ràpid. "La Generalitat i l'Ajuntament de València hem complit la nostra tasca d'acolliment dins de les nostres competències", ha subratllat, mentre la competència administrativa és del Govern.

Ha ressaltat així la tasca d'acolliment per part del Consell durant aquests anys dins d'"eixa terra fraternal i oberta que volem que siga la Comunitat Valenciana". També ha promès que es posaran en contacte amb els migrants perquè "molts desconeixen els drets que tenen", com optar a la renda valenciana d'inclusió, per a acompanyar-los en l'itinerari d'inclusió social i laboral.