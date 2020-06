Susanna Griso defiende la estatua de Colón y una "inmigrante anticolonial" le responde: "Claro, eres blanca"

El movimiento antirracista surgido en EE UU tras la muerte de George Floyd ha abierto el debate sobre los símbolos que conmemoran a algunos colonizadores. En las últimas semanas varias estatuas de Cristóbal Colón, el descubridor de América, han sido víctimas de actos vandálicos.

El debate se ha trasladado hasta España y, en concreto, hasta Barcelona donde la icónica estatua de Colón preside la ciudad condal. Líderes políticos como Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía, apoya que se desmantele el monumento y el de otras figuras que "sacaban sus fortunas del tráfico de esclavos". Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha propuesto mantener la estatua de Cristobal Colón, pero que se incorpora una placa con una "explicación crítica".

El programa Espejo público ha trasladado esta controversia a su plató y, para ello, los colaboradores han entrevistado a Daniela Ortiz, una "inmigrante anticolonial y radicalmente antirracista", según se define ella misma. La joven ha apelado a los actos vandálicos que ha sufrido la estatua de Colón y ha añadido: "No solo hay que quitarla, sino tumbarla".

La entrevistada ha defendido que "el poder colonial sigue vigente" por aquellos países del norte, ya que los que mueren en las fronteras son aquellos de "raza negra". La joven ha explicado también cómo la invasión de Irak y Afganistán, o la presencia de militares españoles en Libia, serían una prueba de que el poder colonial sigue impuesto.

"A mí la estatua de Colón no me ofende. Y no me gustaría que fuera derribada y menos vandalizada"

Los colaboradores han defendido que analizar los procesos coloniales como si fuera algo actual es un error y que se debe mirar los hechos históricos con distancia. Susanna Griso ha defendido que se mantenga la estatua del colonizador ya que, en su opinión, es un símbolo de su ciudad, Barcelona.

"A mí la estatua de Colón no me ofende. Y no me gustaría que fuera derribada y menos vandalizada", ha comentado la presentadora. "Claro, eres blanca", ha respondido la invitada. La activista ha defendido que la supremacía blanca sigue persiguiendo que la gente del sur permanezca "con la cabeza agachada". La conductora del magazine matutino de Antena 3 ha contestado que ella no comparte esa narrativa.