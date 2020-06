Coronavirus.- Fiscalia urgeix una reunió entre Consell i residències per a fer protocols: "Es tracta de salvar vides"

20M EP

La Fiscalia de València urgeix una reunió entre les Conselleries d'Igualtat i Sanitat i els directors de les residències de la Comunitat, Valenciana tant públiques com privades, per a elaborar protocols efectius amb els quals fer front a un possible rebrot per coronavirus: "Es tracta de salvar vides".