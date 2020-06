Meghan Markle, tachada de "adicta a la fama" en su biografía no autorizada

Tampoco habría que creerse en demasía cada palabra de Lady Colin Campbell.En este artículo ya repasábamos la vida y obra de una de las mujeres más polémicas de Reino Unido, que ha sacado supuestas biografías de Lady Di o Isabel II, y que desde hace unos años la ha tomado con Meghan Markle, llegando a ser considerada una suerte de Piers Morgan en femenino (el periodista es considerado el mayor azote mediático de la esposa del príncipe Harry).

De hecho, aquella noticia se refería a la salida al mercado de Meghan and Harry: The Real Story, el nuevo libro de Lady Colin, el próximo 25 de junio, una biografía no autorizada que se adelanta unas semanas a la publicación de Finding Freedom ("Encontrando la libertad"), la biografía oficial, esta vez sí, de los duques de Sussex.

En el libro de la polémica, la aristócrata pone en el punto de mira a la actriz y no cesa de soltar soflamas sin demasiada base, como que el gran sueño de Meghan Markle es acabar en la Casa Blanca, postulándose algún día para presidenta de Estados Unidos, dado que "Inglaterra no lo hace por ella".

Según Lady Colin, Meghan es "una manipuladora, una adicta a la fama" quien ha tenido "toda una lista de hombres". "Toda su vida ha sido una actuación", asegura, antes de poner el foco en su esposo y padre de su hijo Archie.

El príncipe Harry, según ella, solo está con Meghan Markle porque "estaba desesperado por conocer a alguien" y "como no es el más listo" se ha convertido en "un accesorio" para la actriz. "Patético", subraya la escritora, metiéndose en una nueva polémica, como cuando salió en defensa del príncipe Andrés y de Jeffrey Epstein ante las acusaciones de abusos sexuales a menores y tráfico de mujeres o al afirmar que tanto Isabel II como su hermana Margarita fueron concebidas mediante inseminación artificial dado que a su madre no le gustaba el sexo.

Page Six, que ha tenido acceso al libro, desvela que Lady Colin Campbell afirma ser una experta en la Casa Real porque ella misma ha sobrevivido a los escándalos. "Lo sé todo. Desde la realeza a los cortesanos. Son amigos. He asistido a sus fiestas. He estado en sus casas. Y me he ocupado de ser positiva e incluso entregada, aunque Meghan ha arrojado a toda la familia real británica debajo de un autobús", recalca.

No da demasiadas pistas de cómo conoce a tantos miembros si lleva escribiendo de Buckingham desde 1992, pero no duda en seguir atacando a Meghan Markle en cada página.

"Esta persona [Meghan] es tan adecuada para la vida en la realeza como Angelina Jolie lo es para el boxeo de competición. Ella se ha venido más arriba de sus títulos naturales. Como siempre quiso ser una estrella, tiene esta propensión a la exageración", opina, a la vez que la acusa de haberse casado "con la intención de embarcarse en empresas comerciales" y "eso es algo prohibido en la realeza".

Por último, como si estuviera a favor de la masculinidad tóxica, tacha al príncipe Harry de una especie de hombre dominado. "En cuanto a Harry, debería haber sido mejor instruido. Esta tontería de que ella al principio no sabía tanto sobre él... Por favor. Ella lo había buscado todo sobre él. Y ahora lo acaricia como 'buen chico'. Incluso responde por él", se queja.