PSPV titla de "fàbrica d'independentistes" la resolució del TS sobre el valencià i Compromís reitera la seua "decepció"

Per part de Compromís, un altre dels partits del govern valencià, la diputada Nathalie Torres ha reiterat aquest dimarts la seua "decepció" amb aquesta sentència per anar en contra de l'autogovern i dels drets dels valencianoparlants.

Tots dos han valorat així, a preguntes dels periodistes a les portes de Les Corts, les resolucions del TS que desestimen els recursos de la Generalitat i STEPV-IV i confirmen dos sentències del TSJCV que anul·laven diversos articles del decret 61/2017 que regula l'ús del castellà i del valencià en l'administració pública autonòmica.

Mata ha "felicitat" el Consell per anar al Constitucional i ha defès que "aquest país necessita una passada per la tranquil·litat i una lectura constitucional" per a guanyar espais de llibertat i enteniment". Com la llengua és un instrument de comunicació, ha posat l'accent que les comunitats veïnes "poden entendre's parlant cadascú com vullga" i "és absurd que un tribunal ho condicione".

"Confie que quan Quim Torra, Francina Armengol i Ximo Puig parlen per telèfon continuen com ara, cadascú en la seua llengua i entenent-se molt bé", ha recalcat en relació als presidents de Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana.

Ha insistit que "molta gent considera una agressió" aquestes resolucions perquè "és una agressió no poder comunicar-te en la llengua que vullgues i que t'entenguen".

Per contra, ha sostingut que les relacions entre comunitats haurien de tindre en compte açò: "Ningú sap si un alcalde gallec parla amb alcaldes de Portugal o el Brasil en gallec o portugués i viceversa". "La llengua és enteniment i açò no ho afavoreix", ha resolt.

La representant de Compromís, en la mateixa línia, ha insistit que la sentència "va en contra de l'autogovern i dels drets dels valencianoparlants". Ha mostrat la seua decepció per que l'Alt Tribunal haja "obviat totes les sentències que dirimeixen la unitat lingüística" com la del Constitucional del 1999 que "ja aclaria la no necessitat de traducció en els processos administratius entre territoris que comparteixen llengua".

I ha lamentat que el TS faça "una reproducció de la sentència del TSJCV afegint unes poques línies i amb una lectura molt restrictiva de la legislació lingüística valenciana" com la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Per tot açò, la diputada de la coalició creu que "el Consell pot i hauria de demanar" un recurs d'empara al Constitucional, com va anunciar aquest dilluns el conseller d'Educació, Vicent Marzà, també de Compromís.