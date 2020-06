Madrid sí tendrá Veranos de la Villa este verano: durará un mes y se celebrará en Conde Duque

Al final, sí: Madrid celebrará este verano su festival veraniego por excelencia, los Veranos de la Villa, a pesar de que el confinamiento y el coronavirus hacían presagiar que no iba a celebrarse. No será, por razones obvias, como otras ediciones, pues durará aproximadamente un mes y no parece que vaya a reproducirse en todos los distritos.

Según la documentación a la que ha tenido acceso 20Minutos, este año el evento se celebrará “principalmente” en el patio central del Centro Cultural Conde Duque y en el patio sur, aunque también podría acoger algún concierto el torreón.

Cabe recordar que en la edición de 2019 hubo hasta 41 propuestas culturales que se reprodujeron por los 21 distritos. Cierto es, no obstante, que este año el Ayuntamiento tendrá que acogerse a las medidas sanitarias y de seguridad que marquen el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, aún desconocidas respecto al aforo.

Otro de los cambios será la duración del ciclo. Ya en abril, la concejala de Cultura, Andrea Levy (PP), reconoció que sería “complicado” empezar en junio como otros años. Así pues, las actividades finalmente irán desde el 29 de julio hasta el 30 de agosto. Además, el Área se ha asegurado de que en caso de que cualquier improvisto derivado de la Covid-19 impidiese celebrar el evento no tendría que indemnizar a las adjudicatarias de montaje y de limpieza, concursos que están en marcha con un presupuesto total cercano a los 70.000 euros.

Lo que sí está cerrado es la contratación, por otros 50.000 euros, del programador del ciclo, que será Ángel Luis Murcia. Fuentes de la industria musical explican a este diario que se trata de un profesional con una trayectoria "inapelable". Desde 2011 ocupa el puesto de director adjunto en el Centro Dramático Nacional (CDN) y ha trabajado como gerente en el teatro de La Abadía, además de colaborar con los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura.

Respecto al cartel, desde el Área de Andrea Levy aseguran que se está trabajando en él y que lo harán público en los próximos días. Este año será el segundo del ciclo en el que la popular está en el cargo, aunque en 2019 la programación no dependió de ella, pues al llegar al cargo ya estaba hecha. En los 35 escenarios que se desplegaron entonces se dieron cita más de 115.000 espectadores, una subida de 5.000 respecto al año anterior.