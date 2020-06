La Autoridad Fiscal avisa al Gobierno de que debe garantizar la "sostenibilidad" de las cuentas públicas

Una vez pasado lo más duro de la crisis sanitaria, al menos en esta primera oleada, toca mirar "a medio plazo" y establecer una "estrategia" para la recuperación. Y esa estrategia debe pasar por la contención de los niveles de déficit y deuda para "garantizar" la "sostenibilidad de las cuentas públicas". Así lo planteó este martes la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, en el Congreso.

Herrero compareció en la comisión de reconstrucción de la Cámara Baja, que en las últimas semanas está recibiendo a expertos de diferentes ámbitos para recabar propuestas de cara a la recuperación económica. La presidenta de la AIReF realizó una exposición eminentemente técnica, pero sí pidió diseñar y consensuar entre los partidos una "estrategia" que permita, a medio plazo, afrontar la reactivación de la actividad. Y, para ello, solicitó la "cooperación institucional de todas las administraciones públicas".

La presidenta de la Autoridad Fiscal se mostró favorable a las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno, y admitió que "la crisis ha necesitado una reacción inmediata" que, en función de cómo evolucione la pandemia, es posible que tenga que ser "prologada en el tiempo". Pero, a medio plazo, la fuerte inversión pública destinada a paliar el impacto económico de la crisis debe adecuarse a los criterios de "sostenibilidad fiscal" para tener un "crecimiento futuro".

La AIReF no entra en si las cuentas deben equilibrarse a través de un recorte de los gastos o, como plantea el Gobierno, mediante un aumento de los ingresos elevando determinados impuestos a las rentas más altas y las empresas más grandes. Pero Herrero sí avisó de que "nuestras cuentas publicas ya contaban" antes de la crisis "con unos desequilibros de salida que siguen estando ahí", y alertó de que los niveles de déficit y deuda -que antes ya eran malos- van a alcanzar tasas "históricas" por la pandemia.

En 2021 no se recuperará toda la recesión

La presidenta de la AIReF pronosticó una contracción intensa del crecimiento en 2020 seguida de una recuperación en 2021 que no bastaría, no obstante, para recobrar todo lo perdido. Y por eso, sostuvo, el Gobienro debe procurar que el mercado laboral reabsorba "a todas las personas en desempleo" mientras "asegura la viabilidad de las empresas". "Tenemos claro que habrá que hacer cambios, un plan de modernización de nuestra economía", apuntó Herrero.

Herrero también mostró su sorpresa por el hecho de que el Gobierno no haya invocado la "cláusula nacional de escape" que permite a las administraciones públicas saltarse los objetivos de estabilidad presupuestaria en casos de urgente necesidad, catástrofes, etc. "No hemos utilizado los resortes que tenemos en la normativa, la cláusula de escape nacional, y eso deja a las administraciones sin reglas claras de juego", denunció.