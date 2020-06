Castro asegura que "el Govern va por el buen camino en transparencia"

Según ha informado la consellera Castro, en respuesta al diputado del PP, José Luis Camps, "las preguntas respondidas por consellers se han multiplicado por seis en estos últimos cuatro años y de más de 11.000 cuestiones formuladas por los diputados de esta Cámara hemos contestado el 75%. Son datos objetivos que demuestran que el Govern va por buen camino en materia de transparencia".

Frente a estas palabras, el diputado del PP, José Luis Camps, le ha recordado a Castro que "hace un año ya se les advirtió de que no se actualizaban las listas de dependencia, en diciembre del robo de las preguntas de la EBAP, en enero sucedió el escándalo de abusos de menores y la irresponsabilidad de no querer abrir una comisión de investigación, el posible trato de favor del conseller Miquel Mir con el decreto de protección de territorio, etc."

En relación a la EBAP, ha añadido el 'popular', "no funciona y no asume el rol que ha de asumir y las cosas van a peor. Si fuera una consellera responsable no habría esperado a que el PP solicitase una comparecencia para poder dar respuesta al tema y, además, no hubiera mentido con el informe, que dijo que se entregó el 26 de mayo y está fechado el 30 de enero. Han generado muchas dudas y haciendo trampas lo que puede pasar es que por parte del PP no se descarte solicitar otra comparecencia".

Asimismo, ha criticado, "por si esto fuera poco la presidenta del Govern, Francina Armengol, también ha mentido en sede parlamentaria al afirmar que pediría más efectivos para Fiscalía y Policía por los casos de abusos de menores". Por este motivo, ha apuntado que "Castro es una alumna aventajada de Armengol, pero por la parte mala, con cinismo".

Ante las acusaciones, Castro ha defendido ser "responsable" y, ha asegurado, "haber pedido ella misma el informe de la EBAP antes de que el PP lo solicitase".

Además, le ha devuelto la acusación, al decir que "el único que ha mentido es él al afirmar que el informe está firmado el 30 de enero, cuando se firmó el 26 de mayo y lo sabe porque usted lo tiene en su poder, incluso lo hizo público cuando era confidencial y disponía de él por su condición de diputado".

Con todo, ha concluido, "lo que molesta al PP es que hemos hecho un ejercicio de transparencia y además la decisión más adecuada para garantizar los principios de mérito, capacidad e igualdad en un proceso de oposición".