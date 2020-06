El sector pirotécnico afronta la verbena de San Juan post covid-19 con petardos de baja intensidad y pedidos por internet

La verbena de San Juan será la primera gran fiesta que Cataluña celebrará después del confinamiento. El sector pirotécnico la afronta con optimismo y prevé que logrará el 75% de las ventas de años anteriores. Consciente de que el formato será más pequeño, apuesta por los petardos de baja intensidad, que pueden lanzarse en el jardín de casa y que son más adecuados para el momento actual.

Entre estos, se encuentran las clásicas bengalas, las baterías o las fuentes de colores. A la vez, pide huir de las compras de última hora y propone hacer pedidos por internet y recogerlas al establecimiento. Con todo, advierte de que la prohibición de algunos ayuntamientos de instalar puntos de venta temporales, o la reducción de los días en qué estos podrán abrir "puede causar aglomeraciones".

Después de la caída de ingresos que el sector pirotécnico ha experimentado a causa de la anulación de las Fallas y las fiestas mayores, la verbena de San Juan se presenta como la oportunidad de poder remontar un año que muchos daban por perdido.

"No sabíamos si podríamos celebrar la fiesta, muchos negocios habrían tenido que cerrar, por lo tanto partíamos de cero, y si ahora logramos el 75% de ventas otros años ya estaremos satisfechos", comenta Josep Maria Vilardell, presidente de la Asociación de Fabricantes y Mayoristas de Pirotecnia de Cataluña.

Vilardell, que también es propietario de la empresa Petardos CM, recuerda que este año la cita será "más familiar" y tendrá "un formato más pequeño". Recomienda a la ciudadanía que apueste para lanzar petardos "de baja intensidad", a pesar de que admite que los que son más potentes no están prohibidos. "Lo que se busca es minimizar los incidentes y actuar con prudencia", señala.

Para promover el uso de esta tipología de petardos, se ha incrementado la oferta de lotes de baja intensidad, con productos diseñados para niños y familias. "Son elementos de los cuales se puede disfrutar a distancia y se adaptan muy bien a la situación actual", apunta.

Mascarillas, desinfección y distancia

Los establecimientos dedicados a la venta de petardos se han adaptado a la situación actual y además de obligar los clientes y los trabajadores a llevar mascarilla,han instalado dispensadores de hielo hidroalcohólico en los accesos y señalizado itinerarios de entrada y salida. "No nos ha costado adaptarnos porque somos un sector en que ya hay una normativa estricta, por ejemplo el aforo siempre lo hemos tenido limitado", remarca Vilardell.

Con todo, para evitar colas y aglomeraciones, aconseja no esperar a última hora para hacer las compras y explica que se han incentivado los pedidos a través de Internet: "Piden artículos que vuelan y han de venir a buscarlo a la tienda porque enviar elementos pirotécnicos al domicilio del cliente no está permitido", detalla. Asegura que los consumidores que escojan esta opción "no tendrán que hacer cola".

También se ha señalizado la distancia entre clientes con líneas, se ofrece la posibilidad de consultar el catálogo de la tienda en formato digital y se reparten algunos de uso unipersonal.

Polémica por los puntos de venta temporales

A pesar de que muchas personas se están anticipando y están aprovechando para hacer estos pedidos en línea, Vilardell ha advertido que en ciertos municipios "podrían generarse aglomeraciones" por la escasez de puntos de venta. "Algunos ayuntamientos han prohibido que se instalen las casetas de petardos tradicionales o han limitado los días en que podrán desarrollar esta actividad", comenta.

Pide a estos consistorios que "se repiensen lo que están haciendo" porque va "en contra de la seguridad". Critica la carencia de diálogo de algunos gobiernos locales y recuerda que estos negocios "no son casetas de ferias, son tiendas especializadas que están en la calle y que forman parte de un sector que da trabajo a 3.000 personas".

Entre estas poblaciones se encuentran L'Hospitalet de Llobregat o Cerdanyola del Vallès. El segundo teniente de alcalde del consistorio vallesano, Victor Francos, ha explicado que el ejecutivo local ha tomado la decisión "de acuerdo con las recomendaciones de la Generalitat y de Protección Civil", que invitan a celebrar un San Juan "en casa, sin demasiada presencia en la calle y evitando aglomeraciones".