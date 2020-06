CCOO advierte de que reforzará su acción sindical en centros de trabajo para garantizar una salida justa de la crisis

La secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical, Carolina Vidal, ha aseverado que desde el sindicato no van a tolerar "que en la salida de esta crisis sean los de siempre los que salgan peor parados por una situación que no han generado y de la que no pueden volver a ser los más perjudicados", ha informado la formación sindical en nota de prensa.

Con este escenario, ha insistido en la necesidad de recuperar la negociación colectiva como instrumento fundamental "para la protección y mejora de las condiciones laborales, para que las personas trabajadoras no sean quienes paguen las consecuencias de esta crisis".

Ahora, la sindicalista considera que "es el momento de impulsar la negociación colectiva, que debe seguir pivotando sobre las subidas salariales, la estabilidad en el empleo, la salud laboral, la prevención frente al COVID-19 y la conciliación de la vida laboral y personal".

"Vamos a ser beligerantes para mantener los objetivos en la negociación colectiva, no podemos permitirnos ni un paso atrás en derechos, condiciones de trabajo y salarios. Tenemos que buscar una salida justa de esta crisis", señala Vidal.