La construcción de la nueva depuradora de Villanueva de Aezkoa concluirá a finales de año

Villanueva de Aezkoa se sitúa en la comarca del Pirineo y cuenta con una extensión de 21 kilómetros cuadrados y 115 habitantes censados. Desde 2003, dispone de un tanque de decantación para depurar las aguas y unos emisarios generales que permiten que todos los vertidos se unifiquen y no haya ninguno directo al medioambiente. En la actualidad, la localidad no genera agua residual industrial ya que cuenta únicamente con un restaurante y tres casas rurales, por lo que toda su agua residual es de origen urbano, con una carga contaminante sensiblemente baja, ha informado el Gobierno foral. Las aguas depuradas se descargan en la regata de Zorrate.

MAYOR CAPACIDAD

La nueva depuradora, ha añadido, ofrecerá una solución más estable, amplía las etapas del tratamiento del agua y dispone de mayor capacidad para tratar un caudal medio diario de 0,27 litros por segundo (23 metros cúbicos al día), con un máximo admisible de 1,86 litros por segundo. El caudal punta estimado para momentos de fuertes avenidas, como lluvias torrenciales o tormentas, es de 0,64 litros por segundo.

NILSA ha diseñado este proyecto siguiendo el sistema de depuración que emplea en núcleos de reducida población, de manera que la estación resulte robusta, requiera de poco mantenimiento y, en la medida de lo posible, funcione sin energía eléctrica. Dado que la topografía de la zona lo permite, la depuradora de Villanueva de Aezkoa se integrará el actual tanque Imhoff, con distribución del agua por balancín, lo que evitará elementos electromecánicos. De esta manera, la estación contará con decantación primaria y secundaria y un humedal final de retención y seguridad, que ocupará una superficie de 129 metros cuadrados y una profundidad de 80 centímetros. Una vez el agua pase por el humedal, se vierte depurada a la regata en el mismo punto que se emplea en la actualidad.

El mantenimiento de la estación se realizará mediante visitas regulares del personal técnico para vigilar los tanques y comprobar que no están atascadas sus entradas ni salidas, así como los niveles de fangos y flotantes acumulados, y asegurar que no se hayan producido vertidos. Se encargarán de retirar residuos, basura, maleza, etc., que haya podido llegar a la instalación, y realizarán tareas de limpieza general y jardinería. Anualmente se inspeccionará el humedal, y se cortarán y retirarán las plantas del mismo, si procede. Los fangos retirados de la instalación serán trasladados a una depuradora que disponga de tratamiento de los mismos, como se realiza en el resto de depuradoras de dimensión reducida.

OBJETIVO: 100% DE DEPURACIÓN EN 3 ETAPAS

NILSA, como empresa pública dedicada al saneamiento y responsable del Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030, trabaja en la implantación del sistema de depuración en tres etapas (decantación, filtro y humedal) en las localidades de menos de 200 habitantes, para llegar así al 100% de depuración en Navarra. La tasa actual supera ya el 98% y para el año 2024, el objetivo establecido en el citado plan es que todos los núcleos de más de 100 habitantes con depuración en tres etapas.

Dentro de esta línea de trabajo, NILSA entregará la depuradora de Torres del Río, recientemente construida, a la Mancomunidad de Montejurra. Además de las obras de la depuradora de Villanueva de Aezkoa, actualmente se está construyendo otra estación en Cabredo. Se ha presentado la futura instalación que se construirá en Arano y se elaboran proyectos de depuradora para Meoz y Ujué. Próximamente también se presentará en Oroz-Betelu el proyecto para construir una nueva depuradora.