El posible uso de la sangre azul del cangrejo herradura para combatir el coronavirus indigna a los animalistas

Existen desde hace 450 millones de años y son fundamentales para la supervivencia de ciertas aves migratorias y estuarios. Son los cangrejos herradura, una especie muy antigua que, por las propiedades curativas de su sangre, ha estado sometida a una sobreexplotación que amenaza con su extinción.

Diversas oenegés y asociaciones animalistas llevan años denunciando el uso de este tipo de cangrejos para la producción de vacunas, medicamentos y otros productos, sobre todo en Estados Unidos.

Su sangre, de un extraordinario color azul, resulta ser eficaz para detectar contaminantes bacterianos llamados endotoxinas, y eso ha hecho que, durante décadas, sean capturados y desangrados vivos para el uso farmacéutico del compuesto de la misma.

"Debido al crecimiento de la población y las innovaciones en el campo farmacéutico, la demanda global para este proceso de prueba está creciendo", explican desde 'Revive & Restore', una organización dedicada a la conservación de las especies en peligro de extinción.

"Es un proceso que mata entre el 15% y el 30% de los cangrejos herradura"

A pesar de que desde hace aproximadamente 15 años se descubrió una alternativa sintética que garantiza los mismos beneficios (el Factor C recombinante (rFC), "la prueba no ha logrado suficiente penetración en el mercado para disminuir la dependencia" de este extracto animal, indican desde la organización, que lleva años luchando por la generalización y adopción de esta alternativa "para detener el sangrado de los cangrejos herradura, un procedimiento que mata entre el 15 y el 30 por ciento de los cangrejos desangrados y plantea riesgos desconocidos a largo plazo para la especie".

Cada año, en la costa este de los EE UU, la industria biomédica captura aproximadamente 500.000 cangrejos de herradura y drena hasta un tercio de su sangre, según un estudio publicado en la revista 'Plos Biology'. La industria farmacéutica lleva décadas utilizando la sangre de estos cangrejos para detección de endotoxinas, pues se descubrió que el cangrejo herradura tiene "una respuesta inmune primitiva pero muy sensible a la contaminación por endotoxinas", indican en el estudio, llevado a cabo por Tom Maloney, Ryan Phelan y Naira Simmons.

Concretamente, la sangre de esta especie contiene amebocitos, unas células extremadamente sensibles al lipopolisacárido (LPS), que se encuentra en las endotoxinas y que, al detectar la presencia de toxinas de bacterias provocan la coagulación del líquido corporal y, por lo tanto, evitan su propagación.

Investigación en una vacuna contra la Covid-19

Ahora, expertos y farmacéuticas creen que estas propiedades podrían ser útiles en la elaboración de una vacuna contra la Covid-19. No obstante, se trata de una solución que ha indignado a los animalistas que llevan años protegiendo estas especies. "Es una locura que en plena pandemia vayamos a depender de un extracto de un animal salvaje", ha lamentado en The New York Times el responsable de 'Revive and Restore', Ryan Phelan.

Por su lado, el biólogo estadounidense Steve Doctor defiende esta práctica señalando que, cuando extraen la sangre, intentan asegurarse de que el cangrejo no sufra daños. "Hemos tenido un programa en marcha desde 2003 donde regulamos la cantidad de cangrejos que se cosechan, y también tomamos en cuenta la cantidad de mortalidad por el sangrado. Es un recurso renovable que hemos estado usando de manera sostenible por un tiempo ahora", dijo en una entrevista con Fox.

En Europa, la Farmacopea Europea ya ha aceptado la alternativa sintética como prueba válida, pero en EE UU todavía se resisten a descartar los extractos del animal. "Dada la importancia de las pruebas de endotoxinas para la protección de los pacientes, el comité decidió que finalmente era necesario contar con más pruebas prácticas", explicó USP a Reuters.