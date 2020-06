La recuperación de los salarios se frena por el efecto de los ERTE en la pandemia

La pandemia ha tenido y tiene un efecto directo en la economía española. También en lo que a salarios se refiere. Y es que los expedientes de regulación de empleo han frenado en el primer trimestre de 2020 la recuperación salarial de los trabajadores. El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.570,32 euros en el primer trimestre, lo que supone un repunte interanual del 0,8%, su menor alza en dos años (desde el segundo trimestre de 2018), según los datos del IN.

El organismo atribuye la moderación en el ritmo de crecimiento del coste laboral precisamente a la suspensión temporal de diversas actividades económicas por la declaración del estado de alarma a mediados de marzo.

Hay que tener en cuenta también que este coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subió un 0,7% respecto al primer trimestre de 2019, situándose en 1.889,78 euros por trabajador y mes. Con este incremento interanual, los salarios también encadenan once trimestres consecutivos de alzas.

Estadística precisa que los trabajadores afectados por este cierre temporal acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) continúan perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no son remunerados con salarios, sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores están exoneradas en su mayor parte.

Con este aumento interanual en el primer trimestre de 2020, el coste laboral encadena once trimestres consecutivos en positivo. La subida del 0,8% registrada entre enero y marzo contrasta notablemente con los crecimientos trimestrales que se experimentaron en el ejercicio 2019, todos superiores al 2%.

Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron hasta marzo los 680,54 euros, con un alza interanual del 1%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 623,82 euros, un 1,3% más que en el primer trimestre de 2019.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que disminuyeron un 3,2% en tasa interanual, debido fundamentalmente al descenso de las indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, ropa de trabajo, pagos compensatorios, etc). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones bajaron un 4,7% interanual.

El coste laboral por hora creció en el primer trimestre un 4,8% interanual. Este incremento, superior al del coste por trabajador, se debe a la bajada del 3,8% en el número de horas efectivas de trabajo debido, fundamentalmente, a la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma. Si se elimina el efecto estacional y el de calendario, el crecimiento estimado del coste por hora es del 4,2%. Por su parte, el coste laboral por hora pagada creció un 0,6% interanual, dado que el 98,4% de las horas no trabajadas son remuneradas, incluyendo las de los ERTE.

Por sectores

Hay que tener en cuenta, asimismo, que a mayor crecimiento del coste laboral, menor es el impacto de la pandemia en la actividad económica correspondiente. Por ejemplo, la hostelería, uno de los sectores más castigados por la crisis, registró el mayor descenso interanual del coste laboral, un 7,2%, hasta los 1.402,5 euros por trabajador y mes. En este sector, las horas efectivas disminuyeron un 12%, pues un 23,8% de la jornada pactada no se realizó, la mayor parte por razones técnicas, económicas y fuerza mayor.

El suministro de energía, las actividades financieras e industrias extractivas son las que presentan los costes laborales más elevados, con 7.099,6 euros, 5.706,6 euros y 4.695,6 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores corresponden a la hostelería (1.402 euros), otros servicios (1.740 euros) y actividades artísticas (1.806 euros), precisamente los tres sectores donde en el primer trimestre se registraron descensos interanuales del coste laboral.

Por contra, los crecimientos interanuales más significativos de los costes laborales en el primer trimestre se los anotaron las actividades inmobiliarias (un 9,1% más), el suministro de energía (con un subida de un 7%) y la Administración Pública, que experimentó un crecimiento de un 4,3%.

¿Dónde están los sueldos más elevados?

Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos los registraron Madrid (3.123,8 euros por trabajador y mes), País Vasco (3.017,5 euros), Navarra (2.763,1 euros) y Cataluña (2.680,8 euros), mientras que los más bajos se dieron en Extremadura (2.072,7 euros) y Canarias (2.171,8 euros).

Estadística señala que el impacto de la pandemia ha sido desigual por comunidades autónomas, dependiendo de su estructura productiva. Castilla-La Mancha y Navarra presentaron los mayores avances interanuales del coste laboral, un 3,1% y un 2,4%, respectivamente, mientras que Cataluña registró el mayor retroceso (una bajada de un 2,3%).