Russafa Fashion Week torna aquest dimarts amb el 75% de l'aforament i quasi 3.000 persones inscrites

20M EP

Russafa Fashion Week torna des d'aquest dimarts i fins al 25 de juny amb una nova edició marcada per la situació extraordinària i les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels clients davant la Covid-19. L'aforament serà del 75% i ja hi ha quasi 3.000 persones inscrites.