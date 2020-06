Destapada a Torrevella una estafa piramidal a gran escala que va estafar 10 milions a més de 250 afectats

Fins al moment, s'ha detingut huit persones i s'ha investigat altres set com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, estafa, falsedat documental i delicte contra la hisenda pública.

Així mateix, en aquesta operació, denominada "TORSELF", s'han realitzat set registres en diverses localitats d'Alacant (Torrevella, Callosa de Segura i Redovà) i de Múrcia (Múrcia capital i Sucina).

En ells s'han intervingut 192.525 euros, 50.000 d'ells amagats en un carret de nadó en la casa del capitost), 34.600 francs suïssos, quatre cotxes d'alta gamma, quantiosa documentació, efectes electrònics i una màquina de comptar bitllets. També, s'ha procedit al bloqueig de 43 comptes bancaris, 18 d'ells comptes de valors, que sumaven una quantia total de 234.023 euros.

L'operació es va iniciar al febrer del 2019 després de la denúncia interposada per una entitat bancària situada a Madrid que s'havia vist perjudicada per aquesta organització delictiva, ja que havien utilitzat el seu nom com a suport per a captar nous inversors. Així mateix, es va detectar que el compte bancari d'una de les mercantils sospitoses havia transferit fons per valor d'un milió i mig d'euros, la qual cosa va fer pressuposar que es tractava d'un cas clar de blanqueig de capitals", segons les mateixes fonts.

UNA ESTAFA PIRAMIDAL A GRAN ESCALA

La Guàrdia Civil, després d'una investigació que ha durat més d'un any, ha pogut constatar l'existència d'una xarxa integrada per més de 20 membres, el dirigent de les quals tenia la funció principal d'invertir en borsa amb els diners aportats per terceres persones a les seues "empreses". La resta de membres estaven encarregats de captar nous inversors, entre els seus coneguts i afins, a canvi d'un benefici d'un 3%-5% del capital invertit.

El ganxo per a aconseguir aquests inversors eren les altes rendibilitats que prometien, entre el 15 al 30% al mes, molt per sobre de l'interés mitjà que s'ofereix en el mercat tradicional. Després, perquè cregueren que eren una empresa seriosa i segura, complien amb els primers pagaments dels interessos, però avançat el temps i, especialment, quan aconseguien "enganxar" quantitats importants, deixaven de pagar-los, segons han explicat les mateixes fonts.

Per a evitar denúncies, els estafadors renegociaven el deute, fins al punt d'oferir devolucions de només el 10% del capital invertit i els inversors acceptaven a la desesperada, tement que si es negaven, perdrien el 100% dels seus diners. Amb aquesta tàctica han pogut fer-se amb diversos milions d'euros, uns 10 milions fins al moment, i s'han comptabilitzat més de 250 persones amb alguna quantitat pendent de devolució, encara que l'import estafat està encara per determinar.

El blanqueig d'importants summes de diners en efectiu, de procedència il·lícita o irregular, que fins al moment ascendeix als cinc milions, també era part de la seua activitat delictiva. Per a aconseguir-los, consensuaven acords amb inversors que no volien aparéixer en els contractes, amb uns altres les inversions dels quals les efectuaven tercers en el seu nom, o fins i tot inversors que entregaven diners en efectiu, per a la compravenda de vehicles o immobles.

Així mateix, es van observar nexes forts amb altres organitzacions delictives, a les quals servien de pont per a blanquejar els diners procedents de suposats il·lícits penals.

TOTALMENT ENDEUTATS

La Guàrdia Civil ha assenyalat que el capitost del grup "gaudia de tal poder de persuasió, que fins i tot va aconseguir que inversors estafats demanaren préstecs per a invertir més diners". A ells, se'ls assegurava que invertint més, la recuperació del capital inicial seria més ràpida. No obstant açò, alguns d'ells han acabat totalment endeutats, com és el cas d'una senyora que va efectuar fins a 15 contractes, entre renovacions i noves inversions, per un milió d'euros.

A més, a causa de la important quantitat de diners en efectiu que movia l'organització, aquest dirigent comptava amb fèrries mesures de seguretat en la seua vivenda i es va envoltar d'una guarda personal per a la seua protecció.

Uns altres dels membres van ser en el seu moment inversors, però davant la impossibilitat de retirar els seus diners, van decidir dedicar-se a captar noves víctimes per a rebre comissions i recuperar una part dels diners invertits.

Al capdavant d'algunes d'aquestes mercantils investigades, un total de huit domiciliades a Torrevella, es nomenaven testaferros com a administradors, que en alguns casos mancaven d'estudis i a penes sabien llegir i escriure. Les investigacions continuen obertes i no es descarten nous investigats.