Laia Palau: “El deporte no va de fama o dinero, sino de la capacidad de uno mismo para superarse”

La situación excepcional que vivimos nos ha hecho volver a poner el foco en lo esencial, un cambio de perspectiva que inspira ‘Conversaciones Al Revés’ .Esta iniciativa digital de SM, conducida por la periodista María Gómez, nos invita a reflexionar a través de entrevistas con personalidades de la cultura, el deporte y la educación sobre los descubrimientos que nos ha traído esta inusual experiencia.

Con sus pequeñas historias, que son también las nuestras, dichas conversaciones irán construyendo un retrato caleidoscópico de la sociedad actual y de esa mirada común, de la mano de invitados como el periodista Iñaki Gabilondo, el padre Ángel, la cantante y compositora Eva Amaral, la periodista Gemma Nierga, el escritor Roberto Santiago, el cómico Javier Cansado, el director Daniel Sánchez Arévalo y el catedrático de psicología y experto en educación Álvaro Marchesi.

Todos los encuentros de 'Conversaciones Al Revés' son accesibles y se pueden seguir a través de Instagram TV, YouTube y desde la página web de SMlos lunes y jueves a partir de las 20.30 horas.

Laia Palau: “Esta situación es una lección que hemos aprendido todos”

Reina del pase, resistencia como revolución y líder en el ejemplo. Laia Palau, capitana desde 2014 de la Selección Española de Baloncesto Femenino, es la más internacional de nuestras jugadoras y cuenta en su haber con un total de doce medallas con la Roja en los tres grandes campeonatos.

En más de dos décadas de carrera, Laia nunca había parado tanto tiempo como el que ha requerido el aislamiento que hemos vivido. “He intentado mantener ciertas cosas que me funcionan día a día para no perder la cotidianeidad”, explica. “Es lo primero que se ha puesto del revés: para mí eso era jugar una final de temporada, play offs, partidos importantes…”.

La capitana asegura que esa situación ha sido “un poco lo mismo para todos” los que se dedican al mundo del deporte: “Ha habido una fase de aceptación inicial: llevabas siete meses trabajando para un mes importante; de repente, eso desaparece y aparece la incertidumbre”, reconoce. “Es una gran lección que hemos aprendido todos, se anulan las Olimpiadas y te enfrentas a cinco meses sin competir. Desde que empecé, no había estado tanto tiempo parada”.

Frente a ese parón se presenta la nueva normalidad, que plantea nuevas reglas en el mundo del deporte. “Esperemos que todo vaya bien, pero también estamos muy alerta”, advierte la deportista. “No sabemos si vamos a empezar a puerta cerrada o cómo se va a desarrollar. Yo creo que va a ser normal, aunque el año que viene va a ser una temporada muy exigente, donde se juntan el europeo y las Olimpiadas”. Sonríe mientras asegura: “Va a ser un año bastante majo; está bien que nos hayan dejado descansar”.

En el deporte de élite, Laia es veterana y referente: a los 41 años, sigue liderando el baloncesto femenino español. “Yo siempre digo que el secreto es que tengo mucha suerte con el chasis que me pusieron mis padres, porque no he tenido ninguna lesión importante y esto es básico para sobrevivir en nuestro mundo: nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo”, explica. “La mentalidad también es importante: te tiene que seguir apeteciendo, te tiene que seguir ilusionando, y yo estos últimos años estoy disfrutando más del baloncesto de lo que disfrutaba en las etapas iniciales. Todo lo que venga es un regalo, y si a la gente le parece que esto es ser un referente, a mí me vale”.

Sus referentes no salían en la televisión: eran las chicas que estaban por delante de ella, las de categoría seniors cuando ella era cadete. Vivió de primera mano la profesionalización del baloncesto femenino español: “Aunque no estamos fenomenal, porque siempre hay cosas a mejorar, hemos recorrido un gran camino”, apunta orgullosa. Y es que el deporte, en su perspectiva, “no va de estrellato, fama o dinero; va de la capacidad de uno mismo de superarse, y en eso entramos las mujeres, el de vela y el de hockey. La mirada tiene que cambiar”, sentencia.

Ella era una niña cuando miraba a esas referentes. “Siempre fui bastante activa, pero cuando era pequeña también me gustaba leer, era una devoradora de libros, y dibujar. Tengo una parte artística y no me importa estar encerrada en mi mundo”, explica. “Aunque supongo que teniendo un hermano mayor el pasillo habría estado siempre con una pelota arriba y abajo”, bromea.

Próximas conversaciones

Como final, una reflexión: “Sigo pensando que hemos venido a este mundo como un regalo y todos por igual. Al final, lo que cuenta es cómo nos tratemos los unos a los otros, la responsabilidad que tenemos para con los demás y para con el mundo”.

