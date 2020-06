Les escoles esportives d'estiu obriran amb grups de 15 xiquets

La regidora d'Esports, Pilar Bernabé, va anunciar ahir que a la fi d'aquest mes de juny comencen les escoles esportives d'estiu de la Fundació Esportiva Municipal (FDM). “Oferirem 3.390 places per a xiquets i xiquetes d'entre 5 i 16 anys i posarem en marxa protocols per a garantir la seguretat i prevenció enfront de la Covid19”, va assegurar.

Aquestes escoles s'allargaran fins al mes de setembre i comptaran amb classes i grups de fins a 15 xiquets per monitor i també oferiran la possibilitat de menjador. Les escoles esportives d'estiu presentaran novetats en aquesta edició de 2020 a causa de la crisi sanitària. Entre elles, va destacar Bernabé “la creació de grups més reduïts, amb la posada en marxa de protocols en matèria de seguretat i prevenció enfront de la Covid-19, seguint les mesures indicades per les autoritats sanitàries”.

La titular d'Esports va indicar que una altra de les novetats consisteix en el fet que “cada escola esportiva d'estiu comptarà amb un protocol específic per al seu desenvolupament”. “Volem que els nostres xiquets i xiquetes continuen actius, per això des de la FDM volem fomentar els hàbits esportius i estils de vida saludables”, va remarcar la regidora, que també va incidir en què “l'objectiu de les escoles esportives és acostar l'esport als més xicotets, alhora que gaudeixen de la seua pràctica en les instal·lacions esportives municipals, com els poliesportius de Benimaclet, Benicalap, Cabanyal, la Petxina o Natzaret, entre altres”.

En total, Bernabé va anunciar que “l'oferta d'enguany sumarà 3.390 places i estarà composta per diversos esports com a bàsquet, waterpolo, karate, hoquei, esgrima o escacs, entre altres”. La duració de les activitats serà variable i s'organitzaran en horaris setmanals, que facilitaran la conciliació amb la vida familiar en els mesos d'estiu. S'ofereixen places des de 20 euros per a activitats puntuals, fins a les de 115 euros setmanals, en les quals s'inclouen els serveis de menjar.

Bernabé va recordar que “existeixen descomptes per a aquells participants que siguen germans o germanes” i, a més, la Fundació Esportiva Municipal “bonifica el 10% de les places a menors en risc d'exclusió social”, labor que realitza en coordinació amb la Regidoria de Benestar Social.

Cal recordar que les escoles esportives d'estiu estan organitzades per les federacions i entitats esportives que col·laboren amb el programa d'Esport Escolar de la Fundació Esportiva Municipal de València, que s'encarregarà de coordinar i supervisar les activitats d'aquest estiu.