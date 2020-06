Lorena Gómez felicita a Sergio Ramos y Pilar Rubio por su aniversario con una foto familiar en la que no está su cuñada

Los rumores de una supuesta mala relación entre Lorena Gómez y Pilar Rubio, cuñadas, vienen de lejos. Aunque ninguna de las dos ha querido nunca hablar del tema, es cierto que hay ciertas acciones que lo hacen por sí solas.

Una podría ser la última instantánea subida a las redes sociales por la cantante, que acaba de ser madre de un niño fruto de su relación con René, hermano del futbolista Sergio Ramos, pareja de la presentadora.

Con ella ha querido recordar el primer aniversario de boda de Sergio y Pilar, pero se ha olvidado de esta última, ya que no hay rastro de ella en la foto subida a sus stories de Instagram. Se trata de una foto familiar del enlace de sus cuñados, hace ahora un año, pero con la ausencia de la novia.

"¡¡¡Un año!!! ¡¡¡Cuántas cosas han pasado!!! ¡¡Feliz aniversario!!", escribe Lorena, ajena a todos los rumores que ha desatado.

Felicitación de Lorena Gómez por el primer aniversario de boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. INSTAGRAM DE LORENA GÓMEZ

Algunos medios del corazónya especulan con la tensa relación entre ambas, basándose en un detalle, el de Lorena, tildado de feo y que no sería fruto de la casualidad. Realidad o no, lo cierto es que parece que no lo ha sido, ya que, según El español, 7 horas después, la cantante compartió otra imagen de aquel día y tampoco aparecía la colaboradora de El hormiguero.