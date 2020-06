Nia desvela en 'La resistencia' el dinero que tiene tras ganar 'OT', el sexo en la Academia y su manía para dormir

Nia, ganadora por unanimidad de la última edición de Operación Triunfo, visitó este lunes el plató de La resistencia, donde habló de su trayectoria en el mundo laboral y musical antes de ser conocida y se sometió a las preguntas de rigor de David Broncano y su equipo.

La canaria desveló un secreto, que no puede dormir si no se tapa la oreja. Todo venía por una conversación en la que el presentador le recomendaba el metro de Madrid para echarse una cabezadita.

"No puedo, porque no me puedo tapar la oreja", dijo la invitada, que después explicó su manía.

Además, la joven volvió a contar la anécdota que ya desveló a sus compañeros de OT y se explayó en el tema de la pelota de ping-pong, algo que dejó totalmente sorprendido a Broncano.

🏓 No lo hagáis en casa, que entra pero no sale tan fácil. #LaResistencia@SoyNiaOT2020pic.twitter.com/Zq9xKR0Xy1 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 15, 2020

En cuanto a las preguntas de rigor, la canaria respondió sin miramientos. Aunque reconoció que la transferencia no ha llegado todavía a su cuenta, calcula que serán unos 78.000 euros", que vienen de su victoria en el talent de La 1 -100.000-, menos lo que le quita Hacienda.

En cuanto al sexo mantenido en el último mes, dijo: "¿Cuenta el Satisfyer? Porque si no cero, ya que he estado dentro de la Academia".