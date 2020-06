Las grandes empresas piden que se mantenga la reforma laboral

Habiendo dejado atrás (al menos por el momento) lo más serio de la emergencia sanitaria del coronavirus, las miradas se centran ahora en cómo abordar la recuperación económica y social. Y algunos de los grandes empresarios de España tienen claro que, a su juicio, es imperativo que el Gobierno no cumpla una de sus promesas estrella firmada hace tan solo unos meses:la derogación de la reforma laboral de 2012.

Así se planteó este lunes en la cumbre ‘Empresas españolas liderando el futuro’, un encuentro organizado por la CEOE que se extenderá durante diez días, hasta el próximo 25 de junio, y en el que participarán los principales directivos de buena parte de los gigantes empresariales del país.

En la jornada inaugural de este lunes intervinieron los presidentes de los grandes bancos o las principales eléctricas españoles. Y aunque no hubo una referencia expresa a la reforma laboral, sí que quedó claro que a los grandes empresarios no les suenan bien las declaraciones del Gobierno, que insiste en que la pandemia no ha cambiado sus planes en lo relativo a la modificación de la legislación laboral y que incluso ha llegado a pactar con Bildu la derogación íntegra de la reforma de 2012.

Quien se posicionó más claramente no fue alguien cualquiera, sino el máximo directivo de uno de los principales conglomerados empresariales de España:Pablo Isla, el presidente de Inditex. Isla fue el encargado de inaugurar las jornadas, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y al presidente deMercadona, Juan Roig. Y sostuvo que no hay que "desmontar lo que está funcionando" a nivel laboral.

"Tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando. No hay que revertir las reformas eficaces, la economía española lo que necesita es ser más flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo", afirmó el presidente de Inditex. Y en la misma línea, aunque menos expresamente, se pronunció Roig cuando pidió que se garantice la "seguridad jurídica", especialmente cuando viene una etapa "muy muy dura económicamente".

Los grandes empresarios también solicitaron al Gobierno que mantenga los ERTE, que la patronal quiere extender al menos hasta diciembre. Para la presidenta delBanco Santander, Ana Botín, los expedientes temporales son el instrumento que ha permitido evitar el "colapso social" ayudando a capear el temporal a empresas "viables". "Nos han permitido parar el primer golpe de la crisis", se felicitó la máxima dirigente del Santander, mientras el propio Pablo Isla alertó ante la posibilidad de «descafeinar antes de tiempo» este mecanismo.