La Comunitat registra un mort, 14 nous contagis i encadena el seu segon dia sense ingressos

La Comunitat Valenciana ha registrat en les últimes 24 hores un mort amb coronavirus, resident en un centre de majors, 14 nous contagis i encadena el seu segon dia consecutiu sense nous ingressos als hospitals valencians, que sumen 73 noves altes en les últimes 24 hores.

S'ha notificat una nova defunció amb coronavirus, per la qual cosa el total ascendeix a 1.459 persones des de l'inici de la pandèmia. Per províncies, s'han produït 224 morts a la província de Castelló, 507 en la d'Alacant i 728 a la província de València.

Quant a casos positius nous, des de l'actualització d'aquest diumenge s'han detectat 14 positius a través de PCR que eleven a 11.418 el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies, dos casos s'han notificat a Castelló (1.593 en total); un a Alacant (3.941 en total) i onze a València (5.879 en total). Hi ha cinc no assignats de dies anteriors i tres anteriors s'han reassignat a la província de València.

El nombre d'altes hospitalàries quintuplica al de nous casos registrats des de l'última actualització del diumenge. S'han registrat 73 altes i només 14 nous casos, per la qual cosa el total de persones curades s'eleva ja a 13.828. En aquests moments, queden actius 2.186 casos, un 12,5% de tots els casos detectats des de l'inici de la pandèmia.

Per províncies, s'han curat 1.645 persones a la província de Castelló, 4.795 en la d'Alacant i 7.383 en la de València, a les quals cal sumar altres cinc corresponents a desplaçats.

Menys de cent ingressats

En aquests moments hi ha només 98 persones ingressades en tota la Comunitat Valenciana, 12 d'elles en UCI (huit a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 37 a la província d'Alacant, d'ells sis en l'UCI; i 53 a la província de València, d'ells sis en l'UCI).

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.256 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 509. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 392.967, de les quals 278.364 han sigut a través de PCR i 114.603 a través de test ràpid.

Actualització de la situació en residències

A data d'aquest dilluns, hi ha algun cas positiu en 42 centres de majors de la Comunitat (set a la província de Castelló, huit en la d'Alacant i 27 a la província de València).

En les últimes 24 hores hi ha hagut un nou cas positiu entre residents, un mort entre els residents i un nou contagi entre els treballadors.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana (huit a la província de Castelló, set a la província d'Alacant i 13 a la província de València).