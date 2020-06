Sanidad suma ya más de una semana sin añadir muertos a las cifras oficiales pese a reconocer que hay nuevos fallecidos

La cifra oficial de muertos en España por coronavirus se mantiene en 27.136 por noveno día consecutivo, según los informes de Sanidad. Por desgracia, eso no significa que no hayan muerto más personas en los últimos días debido a la enfermedad, sino que la cifra que reporta el ministerio sigue congelada, como ha reconocido en varias ocasiones el director del Centro de Control de de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El epidemiólogo ha reiterado de forma sucesiva que el número real se dará a conocer en pocos días ya que las Comunidades Autónomas tienen que revisar sus series históricas, pero lo cierto es que a medida que pasan los días se notifican nuevas muertes en los últimos siete días que no se suman a la cifra acumulada total.

Este lunes, el ministerio ha registrado 25 fallecidos en los últimos siete días y el domingo uno menos. Sin embargo, el acumulado se mantiene en 27.136 fallecidos en total, pero lleva incluso más días sin reflejar la realidad, ya que este balance, que data del 9 de junio, era provisional y tan solo ha sumado 19 muertes desde el 26 de mayo.

Desde hace varias semanas, cuando volvió a cambiar la fórmula de recuento, no se notifican las cifras de fallecidos de las últimas 24 horas con la justificación de que la muerte del enfermo de coronavirus puede haber tenido lugar realmente un día o dos antes y comunicarse posteriormente, ya que una persona no se da por fallecida por la enfermedad hasta que no queda registrada después de haberse realizado tres informes: uno del médico que certifica la muerte, uno de un epidemiólogo y otro microbiológico que certifique que la causa del fallecimiento ha sido por coronavirus. Estos trámites retrasan su registro oficial.

Confusión en el recuento

En los últimos días, el propio Fernando Simón reconoció que sigue muriendo gente a consecuencia del coronavirus, aunque defendió que la cifra sigue una tendencia descendente similar a la de los contagios. Además, ha lamentado la confusión que pueda generar esa desactualización, pero dejó claro que la intención no es ni mucho menos hacer publicidad de la situación epidemiológica del país, sino ofrecer las cifras más fiables posibles, aunque el efecto de tantos días de paralización ha generado un desconcierto que no se apaga, ya que aumenta la incertidumbre sobre los muertos reales.

Hay que recordar que solo unas semanas, el Ministerio borró de la cifra total cerca de 2.000 muertos y posteriormente volvió a añadir varios centenares y que el recuento oficial dista mucho de las estimaciones de otros organismos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística cifra en más de 44.000 las muertes que se han registrado de más este año en comparación a 2019, aunque desde Sanidad rechazan que todas ellas se deban al coronavirus.

También a principios de junio la OMS recogía alrededor de 30.000 fallecidos e incluso Simón estimaba que había entre 1.000 y 2.000 muertos más de los reportados. Pese a todo, no hay una fecha aún para la actualización de cifras y por el momento éstas solo arrojan más confusión.