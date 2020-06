Kiko Hernández confiesa en 'Sálvame' que pagó por mantener relaciones íntimas: "Hace mucho, había pesetas"

Sálvame ha decidido jugar este lunes al 'Yo nunca', el típico juego entre amigos de fiesta para confesar los secretos más ocultos. Y, desde luego, parece que le programa de las tardes de Telecinco era el mejor lugar para hacerlo, pues solo con la primera situación que se ha planteado ya han salido algunas revelaciones que estaba muy ocultas.

"Yo nunca he pegado por mantener relaciones íntimas", dijo la voz en off. Y uno de los primeros en confesar fue Kiko Hernández, que admitió que sí lo había hecho. "Hace mucho, había pesetas todavía", bromeó y dijo que no lo volvería a hacer. Aun así, tal y como añadió su amiga Marta López, no fue él el que pagó, sino "un buen amigo" suyo.

Rafa Mora y Gustavo González, por su parte, confesaron que les pasó algo similar pero fueron unos amigos los que pagaron a una joven para mantener relaciones. Además, Rafa Mora también contó que le habían ofrecido dinero a él para tener sexo: "Una vez en Ibiza, cuando era más joven y estaba de más buen ver, unas chicas italianas me dijeron en un barco de pasar una velada con ellas".

Miguel Frigenti también contó que había recibido una oferta cuando tenía 21 años para intimar con él y con sus hermanos Alberto y Carlos, que son gemelos. "Nos ofrecieron dinero a mí y a mis hermanos cuando presentábamos El revientaprecios", confesó refiriéndose al programa que conducían en 2009 para Telecinco. "Es que con el nombre de 'reventar'".

Además, el comentarista de realities también explicó que una vez estaba ligando con un joven muy atractivo en una discoteca cuando este le pidió dinero. "Nos estábamos besando y me dijo que si quería más tenía que pagar", explicó. "Yo le dije que no y me fui indignado. Pensaba que le había gustado, era un chico superguapo. Fue muy fuerte, porque luego lo intentó con mi hermano".