Barbra Streisand convierte a la hija de George Floyd en accionista de Disney

Barbra Streisand ha querido tener un bonito gesto con Gianna Floyd, la hija de George Floyd, tras el polémico asesinato del afroamericano a manos de un policía en la localidad estadounidense de Minneapolis.

La actriz ha dado un paso más en su implicación en las causas sociales y le ha enviado a la pequeña de seis años de edad un certificado que acredita su nueva etapa como accionista de Disney.

Así lo ha contado la menor en sus redes sociales, en las que ha compartido unas imágenes donde aparece posando muy feliz con los regalos que le ha enviado la intérprete, que incluyen sus dos discos My Name Is Barbra y Color Me Barbra.

"Gracias por mi paquete, Barbra Streisand, ahora soy accionista de Disney gracias a ti", ha escrito Gianna, que en una de sus fotografías sujeta una carta firmada a mano. Asimismo, no se sabe qué porcentaje de acciones ha recibido.

Por su parte, el rapero Kanye West también ha creado de un fondo económico para la educación de Gianna, que recoge más de 500.000 seguidores en Instagram, donde comparte algunos recuerdos con su padre y también mensajes contra el racismo. "Mi papá cambio el mundo", dijo recientemente.