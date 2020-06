Georgina Rodríguez reacciona a la imitación que ha hecho Adriana Abenia de ella: "Pero qué maravilla, me encanta"

Georgina Rodríguez ha demostrado muchas veces en sus redes sociales que es toda una chica fitnes. Siempre está compartiendo ejercicios y entrenamientos para mostrar cómo mantiene ese buen físico y esa elasticidad.

La mujer de Cristiano Ronaldo quiso enseñar una posición en la que se puede apreciar una pierna hacia delante y otra detrás pegadas al suelo, mientras que los brazos hacen una postura de ballet. Esta disciplina de baile fue una práctica habitual durante muchos años en su vida y por ello titulaba en la fotografía sus ganas de volver a hacerlo: "Me dan ganas de bailar".

Su pasado en el mundo de la danza comenzó a la edad de los cuatro años en la escuela de Susana Ara, en Jaca, donde coincidió con el gran patinador Javier Fernández, y está titulada como docente por la Royal Academy of Dance de Londres.

Esta postura imposible que publicó en su cuenta de Instagram ha sido imitada por Adriana Abenia. La presentadora compartía una imagen con la misma posición titulándola: "Hoy me he venido arriba y me he marcado un Georgina", a lo que la propia modelo le comentaba: "Pero qué maravilla. Me encanta", acompañado de emojis de corazones.

Abenia ejercita su físico tres días por semana para mantener en forma sus músculos. La actriz se decantó por el deporte tras convertirse en una de las concursantes revelación del programa ¡Mira quién baila!, de TVE, en 2014.