Coronavirus.- El cardenal Cañizares matisa que resa per a trobar una vacuna que "no òbriga un dilema ètic"

"Ens trobem amb una dolorosíssima notícia: que una de les vacunes es fabrica a força de cèl·lules de fetus avortats, i això és anar contra l'home, menysprear-ho, primer se li mata amb l'avortament i després se li manipula per a... mira què bé, tenim una vacuna; no senyor, tenim una desgràcia més obra del diable", va subratllar en la seua homilia del Corpus Christi en la Catedral de València.

Ara, davant les consultes de diversos mitjans de comunicació, Cañizares ha remarcat les seues paraules en un comunicat de l'Arquebisbat: "Des de l'inici de la pandèmia rese perquè es trobe una vacuna que ajude a curar i fins i tot a previndre la Covid-19, com així ho he manifestat reiteradament".

Sobre les investigacions per a desenvolupar tractaments, ha destacat que "afortunadament, estan avançant i tindrem vacuna". "L'única cosa que vaig afegir és que, segons les informacions publicades, pareix que existeixen més de cent línies d'investigació i que entre aquest centenar existeix alguna que s'estaria produint amb mètodes que obririen dilemes ètics", ha puntualitzat.

Per tant, ha sostingut, "si aquestes publicacions són certes, sent que existeixen més de 130 línies d'investigació, el desitjable és que s'aconseguira eixa vacuna i que es produïra sense obrir dilemes ètics per la seua producció".

"Tota la societat està esperançada que s'aconseguisca una vacuna que permeta acabar amb la pandèmia, trobar una vacuna és necessari per a afrontar un problema de salut pública que afecta globalment tothom. Per açò també confie que els qui tinguen la responsabilitat actuen amb generositat i la posen a la disposició de tots, també del tercer món, que la vacuna arribe a tots i s'actue pel ben comú", ha asseverat.

L'Arxidiòcesi de València afig que Cañizares es va expressar així davant les informacions internacionals publicades sobre diverses línies d'investigació que plantegen problemes bioétics en la producció i ús de vacunes contra el virus "en les quals s'han utilitzat per a la seua fabricació cèl·lules humanes d'avortaments, com va assenyalar el passat 12 de juny la revista 'Science' en l'article 'Les vacunes que usen cèl·lules fetals humanes fortament criticades'.

De les 130 línies en desenvolupament per a obtindre vacunes, "solament en sis s'han utilitzat cèl·lules fetals humanes, per la qual cosa si que existeixen altres alternatives per a la producció i ús d'aquestes vacunes", subratlla l'Arquebisbat.

I assenyala que "segons aquestes informacions, les primeres vacunes que estarien disponibles per a ús clínic serien les que precisament s'han desenvolupat a partir de línies cel·lulars obtingudes d'avortaments provocats, per la qual cosa l'ús d'aquests sis projectes de vacunes està suscitant una àmplia polèmica bioètica".