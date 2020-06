La negociación del 'brexit' se estanca: Johnson dice que no habrá prórroga y la UE no aceptará cualquier pacto

El brexit es un libro que nunca se cierra. Pasan y pasan los capítulos pero la historia parece que no avanza. Las negociaciones para la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea siguen estancadas después del encuentro vía telefónica que ha mantenido el primer ministro británico, Boris Johnson, con los líderes de las tres principales instituciones de la UE, Ursula von der Leyen, Charles Michel y David Sassoli. No hay avances, y las posiciones son las mismas de hace semanas. Johnson dice que no habrá prórroga y la Unión insistirá en el acuerdo "pero no a cualquier precio".

Las partes tomaron nota de la decisión del Reino Unido de no solicitar ninguna prórroga del período de transición. Por lo tanto, este terminará el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las disposiciones del acuerdo de retirada. Además, aunque se felicitaron por el tono de las reuniones previas, son conscientes de que las conversaciones están encalladas.

La UE y el Gobierno británico han coincidido al destacar que se necesita "un nuevo impulso". A este respecto, han apoyado el plan acordado por los negociadores principales para "intensificar las conversaciones en julio y crear condiciones más propicias para concluir y ratificar un acuerdo antes de finales de 2020". Esto debería incluir, a ser posible, alcanzar un entendimiento preliminar sobre los principios subyacentes a cualquier pacto.

"Revitalizaremos e intensificaremos las conversaciones en julio para llegar a un acuerdo antes de fin de año"

Las partes subrayaron, además, su intención de poner todo su empeño para lograr una relación que beneficie tanto a las y los ciudadanos de la Unión, como del Reino Unido. También confirmaron su compromiso de aplicar plena y oportunamente el acuerdo de retirada.

"Revitalizaremos e intensificaremos las conversaciones en julio para llegar a un acuerdo antes de fin de año", expresó Von der Leyen en las redes sociales tras la conversación. Charles Michel, por su parte, pide "un acuerdo amplio y ambicioso, en línea con las directrices del Consejo Europeo" porque el interés en que el asunto acabe bien "es mutuo".

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, asimismo, ha añadido que la Eurocámara quiere un pacto "ambicioso y amplio", que esté en línea con los compromisos adquiridos, y ha añadido una frase en latín para exigir que se cumpla lo acordado ('Pacta sunt servanda').