CSIF després de la sentència del TS que sobre l'ús de valencià: "No ha d'imposar-se una llengua sobre l'altra"

Aquesta sentència se suma a una altra en la qual el TS anul·lava una part substancial del decret que regula els usos de les llengües oficials (castellà i valencià) en l'administració valenciana, confirmant també així una sentència del TSJCV que va donar la raó a dos diputats del PP, encara que no es pronunciava sobre eixe article 4.

Així, aquesta nova sentència del Tribunal Suprem afecta l'anul·lació del qualificatiu "destacada" en el punt 4.1, que indicava que "el valencià és la llengua pròpia de l'Administració de la Generalitat i, com a tal, serà la seua llengua destacada d'ús normal i general, sense que es puga entendre d'eixa declaració cap limitació respecte de l'altra llengua oficial".

La presidenta de CSIF Comunitat Valenciana, Alicia Torres, ha assenyalat, en declaracions facilitades a Europa Press, que aquesta sentència "ratifica la defensa" del sindicat de "la igualtat entre les llengües oficials".

El sindicat considera que "no ha d'imposar-se una sobre l'altra, com feia el decret del Consell en parlar del valencià com a llengua destacada"- ha assenyalat en al·lusió a l'anul·lació de l'article 4 del decret.

"Eixe últim adjectiu, que tant el TSJ com el TS rebutgen, representa una falta de respecte al dret tant d'empleats públics com de la ciutadania d'utilitzar lliurement valencià o castellà", ha recalcat.

La responsable de CSIF ha subratllat que "disposar de dos llengües oficials constitueix una riquesa i tractar d'imposar una sobre una altra suposa una manera de generar barreres i polèmica on no les hi havia".

Per la seua banda, Mario Martín, responsable dels serveis jurídics de CSIF Comunitat Valenciana, ha afirmat que la sentència estima els seus arguments perquè inadmet el recurs de mantindre l'adjectiu "destacat" del valencià quan es compara amb el castellà en el decret. "Aquest és un aspecte molt important perquè així no prima cap llengua sobre una altra", ha indicat.