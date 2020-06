Coronavirus.- Puig advoca per analitzar com es pot donar una resposta a les residències, però sense estigmatitzar-les

Puig s'ha pronunciat així en una roda de premsa que ha oferit juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de visitar l'hospital de campanya annexe a l'Hospital General de Castelló.

En aquesta línia s'ha referit a les "debilitats" del sistema sociosanitari. "Si ens fixem en la resta d'Espanya, estem molt per sota de la mitjana en aquesta situació tan difícil en les residències", ha dit. No obstant açò, el cap del Consell ha destacat que han mort persones a les qui cal cuidar "més que res i que es mereixen el millor tracte digne". "S'ha produït una situació que hem d'analitzar i avaluar d'una manera correcta", ha afegit.

Puig ha explicat que el problema de les residències respecte a la Covid-19 ha sigut de caràcter "com a mínim europeu", i en aquest sentit ha assenyalat que "cal analitzar molt bé com es pot donar resposta a aquesta qüestió". "Nosaltres ja hem dit que hi ha una necessitat de major connexió des de la perspectiva sociosanitària i hi ha altres qüestions que cal analitzar, però no prendre decisions precipitades", ha dit.

"No m'agradaria que s'estigmatitzara les residències, ja que, en general, han tingut un comportament molt positiu i hi ha hagut residències que quan ha entrat el virus han tingut unes conseqüències molt negatives perquè la transmissió ha sigut molt ràpida i el contagi ha sigut letal", ha apuntat Puig, que ha insistit que cal analitzar en profunditat i prendre les decisions corresponents "per a veure de quina manera s'ha de reenfocar en el futur eixa relació".

Preguntat per quan se'n van a facilitar les dades de totes les residències, Puig ha indicat que han sigut "absolutament transparents" i han donat tota la informació corresponent. "Ara tota la informació serà pública encara que hi haja persones que han mort en hospitals i puga haver-hi algun tipus de confusió, però hi ha garantia absoluta de transparència".