Eurovisión 2021 confirma su fecha oficial para celebrar el festival en Róterdam

We’re excited to announce the dates for the #Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam 🇳🇱



📆 18 May - First Semi-Final

📆 20 May - Second Semi-Final

📆 22 May - Grand Final



👉 https://t.co/CPdsi78mkx#ESC2021 | #OpenUppic.twitter.com/1JUgsLKUAo