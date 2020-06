Segons han confirmat a Europa Press fonts de l'Autoritat Portuària d'Alacant (APA), podria tractar-se d'un tauró rabosa, encara que l'estat en el qual està l'animal no permet la seua identificació total.

L'exemplar, de tres metres de llargària , ha sigut retirat hui després de ser localitzat ahir diumenge. En principi, anirà a una planta de gestió de residus, si no és reclamat per les autoritats sanitàries de la Generalitat per a la seua anàlisi.