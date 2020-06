Huawei hace sus teléfonos compatibles con el sistema Apple-Google de rastreo de contactos de coronavirus

A principios de abril, los gigantes tecnológicos Apple y Google anunciaron una alianza para crear un sistema de rastreo de contactos que permitiría detectar posibles contagios de COVID-19 gracias al Bluetooth delteléfono móvil. Esto suponía una importante noticia porque dicho sistema es compatible tanto con iOS como Android, los sistemas operativos que tienen la mayoría de los smartphones del mundo.

Sin embargo, algunas firmas se quedaban fuera, entre ellas la muy extendida Huawei. Recordamos con la tecnológica china ya no usa los servicios de Google por el veto al que Estados Unidos le tiene sometida, por lo que usa los suyos propios, los Huawei Mobile Services -HMS-. Esto preocupaba un poco a los usuarios, así que la compañía se puso manos a la obra y recientemente ha anunciado que tiene lista su propia API de seguimiento, informaba XDA Developers.

Huawei ha bautizado a este sistema como ‘Contact Shield’ y su objetivo es el mismo que en el caso de Apple y Google: rastrear con qué otros dispositivos te cruzas gracias al Bluetooth -BLE- para lanzar el aviso en caso de riesgo de posible contagio porcoronavirus. No obstante, como pasa con las otras, la API por sí misma ‘no hace nada’, sino que son aplicaciones de terceros las que deben aprovechar la información que esta obtiene para cruzarla y determinar si estás en riesgo de haber sido infectado de COVID-19.

“Contact Shield es un servicio básico de rastreo de contactos basado en BLE provisto por HMS Core”, dicen en la web de la compañía. “Las API de Contact Shield pueden ayudar a los gobiernos a desarrollar aplicaciones de rastreo de contactos COVID-19. Después de ser autorizado por un usuario, dicha aplicación puede registrar anónimamente los contactos recientes para el usuario. Si alguna persona contactada resulta positiva para COVID-19, el usuario puede ser informado con base en la información registrada”.

En cuanto a la privacidad, afirman que “HMS Core Contact Shield no se ejecuta si un usuario no ha instalado ninguna aplicación que use las API de Contact Shield”, es decir, que es opcional.

Aseguran que “no recopila ningún dato personal” porque “solo utiliza identificaciones anónimas generadas dinámicamente para identificar a los usuarios y no utiliza ninguna información de privacidad, como ubicaciones de usuarios y números de teléfono. Además, las ID anónimas en la nube solo se pueden almacenar durante un período limitado (por ejemplo, 14 días)”.