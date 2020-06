Lanzadera organitza Deck&Docks, un fòrum online d'inversió en startups

Les startups candidates a presentar els seus projectes poden ser tant de l'entorn de Lanzadera com externes, de qualsevol sector o model de negoci, i que estiguen en rondes seed (llavor) o late seed, segons informa l'entitat en un comunicat.

A més d'escoltar i valorar les propostes de les startups de forma gratuïta, els assistents a Deck&Docks rebran com a complement píndoles formatives impartides per reconeguts inversors del panorama nacional.

Un comité de selecció, format per Angels -societat d'inversió de Juan Roig-, Big Ban (Raúl Aznar), StartupsLabs (Tom Horsey) i Successful Ventures (Daniel Romy), és l'encarregat de triar les startups participants en funció de criteris com l'equip o l'avantatge competitiu de les startups, entre altres factors.

En el mes de maig va tindre lloc la primera edició del fòrum, que va reunir en remot quasi 200 inversors que van conéixer les oportunitats d'inversió de cinc startups i on Jaime Biel, Managing Director de Faraday Venture Partners, va fer una presentació sobre valoració d'startups.

Dijous que ve tindrà lloc la segona edició de Deck&Docks, corresponent al mes de juny. El fòrum té prevista la participació futura de figures rellevants de la inversió com José Cabiedes (Cabiedes & Partners), Miguel Kindelán (GP Bullhound), Francisco de la Peña (Invertits), Samuel Gil (JME), Carlos Blanco (Encomenda), Carina Szpilka i Marc Clemente (K Fund).

Deck&Docks s'emmarca en la iniciativa de Lanzadera d'aprofundir en el suport a emprenedors en els seus processos de fundraising. L'acceleradora compta amb la figura d'un Portfolio Manager, la funció del qual és ajudar les startups a preparar les seues rondes, definir la seua estratègia i presentar-se davant inversors.

Segons ha explicat Javier Jiménez, director general de Lanzadera: "Deck&Docks naix amb la intenció de mantindre viu el vincle entre l'inversor i l'emprenedor i mostra l'aposta que Lanzadera fa per la formació de les startups en el fundraising. El fòrum és un complement de l'Investors' Day de Lanzadera, que és un gran esdeveniment anual d'inversió que organitzem, de forma presencial, una vegada a l'any des del 2014".

A més, dins de l'àmbit de la inversió en startups, Marina d'empreses inicia el pròxim 13 de novembre l'Escola de Business Angels d'EDEM, en la qual, al llarg de set jornades, els participants podran conéixer de primera mà processos, estratègies i trucs d'inversió explicats per alguns dels business angels més reconeguts del país.

Durant l'exercici actual, Lanzadera ha tancat 12 rondes d'inversió per un import de 15 milions d'euros.

El 2019, unes 30 empreses que han passat per Lanzadera com Witrac, Essentialist, Ekuore, Siguetuliga, Sepiia, Healthy Poke o Afterbanks, entre d'altres, han tancat satisfactòriament rondes d'inversió per un total de 10 milions d'euros. Des del 2013, les startups accelerades han alçat més de 60 milions.

Lanzadera és l'encarregada de convidar als inversors a participar en el fòrum, el qual se celebrarà els penúltims dijous de cada mes amb excepció d'agost i el mes en el qual se celebre l'Investors Day'.

Per aquesta raó, els inversors interessats a descobrir noves oportunitats de negoci en Deck&Docks hauran de sol·licitar una invitació a l'email portfolio@lanzadera.es. Per la seua banda, Lanzadera ha habilitat un formulari perquè s'inscriguen aquells emprenedors que vullguen presentar la seua empresa en futurs fòrums.